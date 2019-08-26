Следователи ищут родителей ребенка, найденного мертвым в Барнауле

Алтайские следователи обратились к жителям Барнаула с призывом помочь установить личность родителей новорожденного, тело которого нашли в мусорном баке, сообщает "Политсибру".

Ужасающую находку сделали 26 августа в Ленинском районе города. На место происшествия направили следственную группу.

Сотрудники Следственного Комитета осмотрели территорию и опросили местных жителей, но не нашли возможных родственников младенца.

В связи с этим они призывают неравнодушных граждан, кому что-либо известно о предполагаемых матери либо отце погибшего, обратиться в правоохранительные органы.

Причину смерти младенца установят судмедэксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.