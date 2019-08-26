Алтайский "семейный" картель незаконно выиграл 11 аукционов

Комиссия УФАС по Алтайскому краю выявила картельный сговор среди участников аукционов, проводимых госзаказчиками в семи регионах РФ.

В ходе проверки установлено, что в 11 аукционах на право проведения ремонтных работ, поставку оборудования и расходных материалов заказчикам принимали совместное участие три компании, две из которых зарегистрированы в Барнауле, одна – в Бийске. Общая начальная максимальная цена контрактов, выставленных на торги, – 18 млн рублей.

Установлено, что в каждом из указанных случаев одно из этих предприятий выигрывало торги с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%.

В то время как двое других сильно занижали предложенную цену, тем самым "отпугивая" потенциальных конкурентов.

Но в ходе проверки предложения выяснялось, что они не могут быть выбраны для исполнения заказа, так как внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Это классическая схема "таран". Когда же компании призвали к ответу, они использовали неожиданное оправдание.

"В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали, ссылаясь на то, что не являются конкурентами, так как все три компании входят в семейный бизнес и составляют группу лиц, на которую не распространяются требования законодательства, запрещающие соглашения", — уточняют краевые антимонопольщики.

Однако доводы владельцев компаний не смутили правоохранителей. Они смогли доказать, что участники торгов должны были действовать как конкуренты.

В связи с этим им выдано предписание прекратить нарушения и раз в квартал отчитываться об участии в тендерах на протяжении 2019 года.

Компаниям также грозит административная ответственность по ст. 14.32 КоАП РФ. Если их вина будет доказана, участникам сговора грозит штраф вплоть до половины начальной стоимости предмета торгов.