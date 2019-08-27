Конец лета – горячая пора для родителей школьников, ведь нужно успеть подготовить ребенка к началу нового учебного года. А чтобы такие сборы не опустошили кошелек, вам в помощь несколько полезных рекомендаций от экспертов компании МТС.

ПЛАНИРУЙТЕ И СРАВНИВАЙТЕ

Составьте список. Деньги любят счет, поэтому лучше заранее понять, что именно вам предстоит купить: сколько ручек и каких именно (шариковые, гелевые и пр.), сколько толстых тетрадей, а сколько тонких и так далее. Это правило касается и одежды: спланируйте, сколько колготок, носков, рубашек и юбок вам нужно, чтобы ежедневные утренние сборы были комфортными.

Деньги любят счет, поэтому лучше заранее понять, что именно вам предстоит купить: сколько ручек и каких именно (шариковые, гелевые и пр.), сколько толстых тетрадей, а сколько тонких и так далее. Это правило касается и одежды: спланируйте, сколько колготок, носков, рубашек и юбок вам нужно, чтобы ежедневные утренние сборы были комфортными. Проведите ревизию. Проверьте свои домашние запасы, сверяясь со списком покупок: возможно, что-то уже есть дома. Если ваш ребенок не первоклассник, то у него наверняка остались ручки, фломастеры с прошлого года, которые еще можно использовать. Скорее всего, в хорошем состоянии сохранилась и часть вещей.

Проверьте свои домашние запасы, сверяясь со списком покупок: возможно, что-то уже есть дома. Если ваш ребенок не первоклассник, то у него наверняка остались ручки, фломастеры с прошлого года, которые еще можно использовать. Скорее всего, в хорошем состоянии сохранилась и часть вещей. Сравнивайте цены. Не покупайте все в первом попавшемся магазине: присмотритесь к ценам в разных торговых сетях, на различных сайтах. Иногда стоимость на одни и те же товары может отличаться вдвое.

Не покупайте все в первом попавшемся магазине: присмотритесь к ценам в разных торговых сетях, на различных сайтах. Иногда стоимость на одни и те же товары может отличаться вдвое. Ищите скидки. Кроме торгового центра, можно отправиться на школьный базар или любой рынок. Как и в обычном магазине, новую одежду здесь можно примерить. Если же вы уверены в размере, выручит онлайн-шопинг.

Кроме торгового центра, можно отправиться на школьный базар или любой рынок. Как и в обычном магазине, новую одежду здесь можно примерить. Если же вы уверены в размере, выручит онлайн-шопинг. Участвуйте в совместных закупках. Многие мамы давно поняли, что в зарубежных, а иногда и в российских интернет-магазинах очень выгодно заказывать сразу на несколько человек. Так вы сможете сэкономить на стоимости доставки, поделив ее на всех.

Многие мамы давно поняли, что в зарубежных, а иногда и в российских интернет-магазинах очень выгодно заказывать сразу на несколько человек. Так вы сможете сэкономить на стоимости доставки, поделив ее на всех. Покупайте "из рук в руки". Не хотите покупать новую форму всего на полгода-год? Мы вас отлично понимаем! Загляните на сайт Avito или в приложение "Юла". Там вы сможете быстро продать ставшие ненужными детские вещи и выгодно купить что-то еще.

Не хотите покупать новую форму всего на полгода-год? Мы вас отлично понимаем! Загляните на сайт Avito или в приложение "Юла". Там вы сможете быстро продать ставшие ненужными детские вещи и выгодно купить что-то еще. Возвращайте кешбэк с покупок. Современные сервисы позволяют возвращать до половины от стоимости покупок на счет мобильного телефона. Получить его легко! Для этого зайдите на сайт программы МТС Cashback* либо в одноименное приложение на смартфоне. Выберите любой понравившийся магазин и купите все что нужно прямо со смартфона: новый ранец, канцтовары, школьную форму и даже цветы для учителей. Важно, этот кешбэк станет дополнением к обычным скидкам, если вы получаете их по своей банковской карте. Таким образом участники программы MTC Cashback могут получить сразу два кешбэка: один – от банка на карту, а другой – от МТС на счет мобильного.

И помните: чем раньше вы начнете подготовку к школе, тем спокойнее встретите 1 сентября, а смартфон вам в этом поможет!

*Кешбэк – прим. ред.