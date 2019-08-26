Вторник, 27 Август, 00:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,97
€ 73,4
Обь
199см +25

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Массовое увольнение хирургов на Урале заинтересовало Кремль

, ИА "Амител"
Песков рассказал о пристальном внимании к сложившейся ситуации
Дмитрий Песков / Фото: vladtime.ru

Дмитрий Песков / Фото: vladtime.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Москвы на информацию о массовых увольнениях врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, сообщает РИА "Новости".

Ранее местные СМИ сообщили о том, что все хирурги Центральной городской больницы написали заявления на увольнение по собственному желанию. В качестве причины называют высокую нагрузку, которая не оплачивается так, как того хотелось бы врачам.

По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на случившееся. Он уточнил, что сложившейся ситуацией занимаются Минздрав и региональное правительство.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточнили, что в медучреждение направили специальную комиссию, которая разбирается в инциденте.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:45
Владельцев собак предложили садить в тюрьму за нападения питомцев на людей 0
23:06
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян 1
22:39
"Почта России" просит 85 млрд рублей, чтобы торговать алкоголем и выдавать кредиты 0
22:05
Массовое увольнение хирургов на Урале заинтересовало Кремль 0
21:39
Алтайский "семейный" картель незаконно выиграл 11 аукционов 0
21:04
Следователи ищут родителей ребенка, найденного мертвым в Барнауле 0
20:33
Единственную в Барнауле квартиру на 26-м этаже продают 7
19:46
Прогноз погоды в Алтайском крае: возвращается жара до +32°C 0
19:33
Два сокращенных заринских библиотекаря вернулись к работе через суд 0
18:53
Молодой бизнесмен из Петербурга закупает алтайский мед для нужд РПЦ 3
18:41
"Убитый" на Украине журналист Бабченко раскритиковал реконструкцию боя под Шипуново 7
18:31
Размер родительской платы повысят в детсадах Барнаула, чтобы вкусно кормить детей 6
17:52
Пенсионер из Рубцовска в своей квартире лишил двух девушек свободы 3
17:23
Готовность жилых домов Барнаула к отопительному сезону составляет 67% 0
16:16
100 лет простоит: стратегически важный мост за 3 млрд рублей открыли в Алтайском крае 1
15:56
"Матч ТВ" побывал на скандальном манеже в Барнауле, где тренируется Шубенков 8
15:44
Трейдинг как профессия – где найти достоверную информацию и получать прибыль 3
15:19
Барнаульская бегунья Полина Миллер победила на турнире в Испании с личным рекордом 4
15:15
VISA наградила один из ведущих банков за рекордный уровень защиты карт от мошенников 4
14:59
Надежда Бабкина поблагодарила Виктора Томенко за помощь с гастролями 2
14:50
"За такое морду бьют". Шейнин опроверг роль алкоголя в госпитализации Меньшикова 0
14:34
ПФР рассказал, у кого и как повышались пенсии на Алтае в 2019 году 3
14:19
Россия осталась без кредитов из США. Введен новый пакет санкций 57
13:59
КамАЗ постарался. ДТП с участием трех легковушек и грузовика произошло в Барнауле 2
13:52
Трамп поругался с лидерами G7 из-за Путина 4
13:41
"Когда в товарищах согласья нет". Коммунисты Алтая просят разогнать Бийскую гордуму 3
13:25
Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди 0
12:58
Жесткое ДТП в Алтайском крае: от удара у "Газели" отлетел двигатель 2
12:57
Барнаул закупает шесть квартир на 13 млн рублей. От "однушек" до "трешки" 6
12:35
Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в Барнауле 13
12:06
Депардье сыграет Брежнева в фильме о вторжении СССР в Чехословакию 7
11:37
Власти Грузии пообещали бизнесу возместить убытки от потери туристов из РФ 5
11:22
Барнаульский бизнесмен благоустроит сквер королевы Луизы в Зеленоградске 0
11:04
Специалисты водоканала устраняют повреждение водопровода в Барнауле 0
11:01
"Чем проще живет человек, тем меньше у него проблем": москвичи прокатились по Алтаю 13
10:36
Видео "России 1", где собака усыпила 15 человек, позабавило россиян 7
10:09
Вторая волна активности клещей идет в Алтайском крае 1
09:37
В Барнауле перекрыли улицу из-за повреждения водопровода 6
09:24
Росстат предрек дефицит мужчин в России. Только одному региону он не грозит 8
08:57
Назван главный симптом рака, от которого чаще всего умирают россияне 0
08:33
Ученые нашли способ управлять полом ребенка в домашних условиях 0
08:02
Эффект синергии: проект двух ведущих организаций России расширяет географию бизнеса 0
07:57
Рейды против уличной торговли провели в Барнауле 30
07:31
Два предприятия в Алтайском крае остановили производство 23
06:48
Казус Маколея Калкина: невероятная эволюция актера из фильма "Один дома" 8
06:25
Божественно вкусный. Абрикосовый пирог от Sofi 3
06:03
Жара вернулась: прогноз погоды в Алтайском крае на понедельник, 26 августа 0
22:27
Алтайский край досрочно выполнил программу по расселению граждан из аварийного жилья 0
20:13
На скорости в грузовик: режиссер "Закона каменных джунглей" погиб в ДТП 3
19:35
Врачи Тюменской области не приняли пациентку с отеком легких. У них закончилась смена 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.