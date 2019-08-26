Массовое увольнение хирургов на Урале заинтересовало Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Москвы на информацию о массовых увольнениях врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, сообщает РИА "Новости".

Ранее местные СМИ сообщили о том, что все хирурги Центральной городской больницы написали заявления на увольнение по собственному желанию. В качестве причины называют высокую нагрузку, которая не оплачивается так, как того хотелось бы врачам.

По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на случившееся. Он уточнил, что сложившейся ситуацией занимаются Минздрав и региональное правительство.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточнили, что в медучреждение направили специальную комиссию, которая разбирается в инциденте.