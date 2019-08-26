Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Владимир Путин выразил беспокойство по поводу доходов граждан РФ, сообщает "Интерфакс". По словам президента, несмотря на целевую инфляцию в 4,5% и рост зарплат, реальные доходы россиян растут слишком медленно.

Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам. Он поручил министрам составить предложения по решению этой проблемы.

Российский лидер заявил, что стране необходим более динамичный и устойчивый рост экономики, и необходимо обсудить, какие дополнительные решения помогут этого достигнуть.

Напомним, реальные денежные доходы россиян в 2019 году снова упали. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

С января по июнь 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года граждане РФ с учетом инфляции заработали на 0,4% меньше. Прогнозируется, что с июля по декабрь этот показатель начнет свой рост.

Реально располагаемая сумма снизилась еще сильнее – на 1,3%. Ведомство прогнозирует, что во втором полугодии снижение замедлится до 0,2%.

По этому показателю население России уже шестой год подряд становится беднее. Так, в 2018-м снижение реальных доходов составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.