"Лекарство" от убытков. Могут ли алтайские бизнесмены законно не платить налоги?

Барнаульский предприниматель, открывший пекарню, за полгода заплатил 150 тыс. руб. налогов вместо возможных 15 тыс. Это реальная история, наглядно показывающая, почему начинающим (да и опытным) бизнесменам нужно знать налоговое законодательство. А оно, кстати, зачастую лояльно к предпринимателям. Так, в Алтайском крае есть территории льготного налогообложения, для отдельных сфер бизнеса существуют налоговые каникулы, а в некоторых случаях вообще можно ничего не платить. Как сократить налоговую нагрузку и вести успешную деятельность, Amic.ru разбирался вместе с руководителем центра бухгалтерских услуг "1+1" Ольгой Сорокиной.

– Ольга, предприниматели часто жалуются на непомерно большую налоговую нагрузку. Действительно ли она слишком высока?

– Ситуация для малого бизнеса, и в том числе для предпринимателей, двоякая. С одной стороны, для них предусмотрено несколько видов льготных налоговых режимов: это "упрощенка", единый налог на вмененный доход (ЕНВД), сельхозналог (для сельскохозяйственных товаропроизводителей) и патент для индивидуальных предпринимателей. При правильном подходе они позволяют свести налоги на доходы к минимуму и даже к нулю.

С другой стороны, у нас в стране очень высокие налоги и взносы на заработную плату наемных работников. С каждой зарплаты нужно заплатить примерно 30% страховых взносов. При этом еще с каждого работника удерживают 13% подоходного налога. Если начинающий бизнес связан с услугами или в структуре затрат доля заработной платы высока, такую нагрузку очень сложно "потянуть". Поэтому в малом бизнесе повсеместно распространена заработная плата "в конвертах", несмотря на то, что за это предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Также очень серьезная налоговая нагрузка лежит на плечах предпринимателей, которые выбрали общий налоговый режим (с уплатой НДС и налога на прибыль). Чаще всего это связано с тем, что потребители их товаров и услуг просто не соглашаются приобретать продукцию без НДС. Чтобы поставить такой бизнес "на ноги", нужны либо серьезные вложения и серьезные обороты с самого начала работы компании, либо очень высокая рентабельность. Как вы понимаете, в условиях нынешнего насыщенного рынка это редкость.

– Но ведь налоговый кодекс предоставляет региональным властям довольно широкие возможности по установлению налоговых льгот. Насколько это реализовано в Алтайском крае?

– У нас региональных и местных льгот не так много. Например, налоговым кодексом предусмотрено, что ставки по упрощенной системе налогообложения 6% с режимом "доходы" и 15% с режимом "доходы минус расходы" могут быть снижены на несколько пунктов по решению региональных органов власти, но в нашем крае такие нормы не приняты.

Кроме того, растет число предприятий, исключенных из списка льготников по налогу на имущество. Дело в том, что местные органы власти постепенно расширяют перечень объектов недвижимости, которые облагают налогом на имущество по кадастровой стоимости.

По моему ощущению, у нас в регионе сильно завышена стоимость патента для индивидуальных предпринимателей. Как итог – за несколько лет существования этого режима среди наших клиентов только единицы перешли на его применение. Но зато у нас (как, впрочем, и в других регионах, кроме Москвы) по-прежнему действует выгодный для многих в малом бизнесе единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который ежегодно обещают отменить. Но в итоге его действие продлено до 2021 года.

Закон Алтайского края предусматривает налоговые каникулы с нулевой ставкой налогообложения доходов для целого ряда индивидуальных предпринимателей, однако льготы по страховым взносам с заработной платы, к большому сожалению, не предусмотрены.

– Слышала, что в Алтайском крае есть особые территории, где для предпринимателей действует льготное налогообложение...

– Это верно. Моногорода Алтайского края – Новоалтайск и Заринск – в 2018 году получили статус ТОСЭР – территорий опережающего социально-экономического развития. В этих зонах предусмотрены льготные налоговые условия и упрощенные административные процедуры для предпринимателей. Сделано это для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики.

– И насколько это востребовано, кому интересно?

– Как я уже сказала, эти зоны созданы, прежде всего, для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионах. И интересны скорее для среднего и крупного бизнеса, чем для малого, так как к резидентам этих зон предъявляются серьезные требования по развитию конкретных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений не менее 2,5 млн руб. С точки зрения налоговых льгот участие в этих проектах кажется мне очень привлекательным: 5%-ная ставка по налогу на прибыль в первые 5 лет, всего 7,6% ставка по страховым взносам в течение 10 лет; 0% ставка по налогу на имущество.

– Этот опыт можно считать успешным?

– Пока говорить об этом рано, тем более что сам закон о ТОСЭР подвергся жесткой критике со стороны многих экспертов. Прежде всего из-за того, что он предусматривает возможность передавать в аренду или продавать огромные российские территории для коммерческой деятельности иностранцам, в частности из КНР.

Но пока в числе резидентов этих зон числятся всего пять компаний в Новоалтайске и три в Заринске. Это наводит на определенные размышления. Вероятно, для получения статуса резидента в этих зонах нужно преодолеть целый ряд административных трудностей, либо там есть проблемы с инфраструктурой, необходимой для реализации проектов.

– С 1 января 2019 года в России введен налог на самозанятых. Говорят, он стал альтернативой единому налогу на вмененный доход?

– Налог на самозанятых в Алтайском крае пока не введен. Пилотный проект действует только в четырех регионах России (Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан). Рассчитан эксперимент на 10 лет, и пока нет оснований полагать, что он в ближайшие годы будет введен и у нас. Хотя, на мой взгляд, законодатели очень разумно подошли к данному налогу и с точки зрения налоговых ставок: 4% дохода – если ваши клиенты только физица, 6% – если еще и юрлица. При этом применение налога максимально упрощено.

Он действительно мог бы стать альтернативой ЕНВД или "упрощенке" для предпринимателей без сотрудников, и позволил бы многим легализовать свой маленький бизнес.

– А можно ли как-то снизить налоговое бремя?

– Если говорить о малом предпринимательстве, то одним из главных инструментов налоговой оптимизации можно считать выбор подходящего налогового режима. И вариантов очень много, поэтому без специалиста по налогам здесь бывает разобраться очень сложно. А последствия неправильных решений иногда обходятся предпринимателям очень дорого. Вот буквально недавно мы разбирали случай нашего клиента, открывшего пекарню, у которого бухгалтер забыл, или не подумал, подать вовремя заявление о применении ЕНВД. В итоге за два квартала работы ему пришлось заплатить 150 тысяч рублей налогов вместо возможных пятнадцати.

И вообще при открытии нового бизнеса нужно обязательно просчитывать свою будущую налоговую нагрузку. Почему-то многие наши клиенты, воодушевленные своими идеями, в начале бизнеса об этом не думают.

– Расскажите коротко о вариантах, которые могли бы помочь снизить налоговую нагрузку.

– Одним из эффективных инструментов налогового планирования является аутсорсинг, то есть передача отдельных функций компании за плату в специализированные организации. Это могут быть бухгалтерские, юридические услуги, реклама, IT и прочее. Все это позволяет существенно экономить на страховых взносах от заработной платы.

Для крупных компаний можно говорить о дроблении бизнеса, но делать это нужно с умом, так как этот процесс сам по себе связан с серьезными налоговыми рисками.

Есть такие инструменты, как например, использование лизинга или применение ученических договоров – но подробнее о них говорить нужно в каждом конкретном случае.

– А используют ли бизнесмены "серые" схемы, чтобы платить меньше налогов?

– К сожалению, да. Но хочу всех предостеречь от использования незаконных схем налоговой оптимизации. Я имею в виду минимизацию НДС и налога на прибыль за счет фирм-однодневок или так называемых "обнальных" контор. За определенный процент они готовы создать для вашей фирмы фиктивные расходы. Но уже несколько лет в нашей стране ведут активную кампанию по борьбе с "обналичкой", и большинство этих схем выявляют не только налоговые органы, но и те же коммерческие банки, проводящие ваши операции. Если в рамках камеральной проверки декларации по НДС такие фиктивные расходы могут быть не замечены, то в рамках выездной налоговой проверки операции по "обналичке" будут выявлены с вероятностью до 100%. Отстоять эти схемы в суде уже практически невозможно.

– Ольга, а в каких сферах бизнеса сейчас самые высокие налоги, а где минимальные?

– Минимальные налоги на сегодня имеет малый бизнес, который попадает под ЕНВД. В основном это розничная торговля и общественное питание, грузоперевозки и бытовые услуги. На патенте среди "счастливчиков" можно выделить оказание услуг по разработке программ для ЭВМ и баз данных, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству. На "упрощенке" это различные виды услуг.

А вот производственникам и оптовой торговле очень тяжело решать вопросы с налогами, так как они часто вынуждены выбирать общий режим налогообложения, который, я еще раз повторюсь, можно себе позволить только при очень высокой эффективности бизнеса. Мы восхищаемся такими клиентами и стараемся их поддерживать всеми возможными законными способами.