Владельцев собак предложили садить в тюрьму за нападения питомцев на людей

Уголовное наказание для владельцев опасных пород собак предложил ввести президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев, сообщает RT.

Обращение соответствующего содержания он направил в адрес спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Инициатива предполагает дополнение Уголовного Кодекса РФ новой статьей – 125.1 (нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак).

Она будет предусматривать наказание в случае нападения на людей четвероногих питомцев, внесенных в особый список, если были нарушены правила их выгула и содержания.

Легкий вред здоровья инициаторы оценили штрафом до 200 тысяч рублей, средний – до 400 тысяч рублей, тяжкий – лишением свободы на срок до трех лет.

В случае гибели одного человека владелец животного может отправиться в колонию на 5 лет, двоих и более – на 7 лет.

"Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом", — аргументировал Аманлиев.

Напомним, ранее правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен.

В него вошли 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, а также волкособы (гибриды волка). Кроме того, в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".

Выгуливать их без намордника и поводка запретят. Снимать их можно только на огороженной территории, где висит предупреждающая о "злой собаке" табличка.