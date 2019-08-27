Вторник, 27 Август, 09:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,97
€ 73,4
Обь
214см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

После демарша "Единой России" в Бийске главу ячейки вызвали на ковер

, ИА "Амител"
Руководитель исполкома реготделения партии назвал срыв заседания гордумы "крайней мерой"
Денис Голобородько / Фото: altai-ter.er.ru

Денис Голобородько / Фото: altai-ter.er.ru

Глава регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутат АКЗС Денис Голобородько сообщил Amic.ru о мерах, которые алтайское партийное отделение примет после срыва заседания городской думы бийскими единороссами.

Он считает, что отказ депутатами рассматривать вопрос о сложении полномочий четырех человек, в том числе двоих представителей "ЕР", из-за ошибок в декларации – это проявление неуважения к людям, которые присутствовали на заседании.

По его словам, такие поступки дискредитируют партию в глазах избирателей и образ депутата. Это планируется обсудить на заседании партсовета 28 августа, куда приглашен лидер бийской ячейки партии Сергей Ларейкин.

"Данная ситуация будет изучена и будут приняты решения в соответствии с положением о партийных взысканиях, – констатировал Голобородько. – Мы понимаем: фракция для защиты интересов местного самоуправления в целом и депутатского корпуса в частности пошла на крайние меры, что позволило сохранить думу в прежнем составе. Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить".

Он уточнил, что, согласно новым поправкам к федеральному законодательству, лишение мандата теперь – одна из мер наказания из-за неверных деклараций о доходах. Законодательство дополнено другими мерами воздействия. В их числе предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие.

Однако АКЗС еще только планирует рассмотреть вопрос приведения местного законодательство в соответствие с федеральным. Вопрос рассмотрят 29 августа. А закон, как известно, обратной силы не имеет.

Напомним, 22 августа сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно в этот день планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала.

В повестку заседания гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись,  поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.

В апреле два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций, оба от партии "Единая Россия". В похожей ситуации оказались и несколько депутатов Барнаула, которые, по мнению экспертов, также лишатся своих "корочек". В частности, еще в марте суд обязал БГД рассмотреть вопрос о лишении мандатов пяти депутатов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2019 07:38
- гость -

забавные зверушки

0  0
27.08.2019 08:25
- гость -

ЕР - дырявая партия, прореха на русском народе.

0  0
27.08.2019 08:59
гость

Зачем подогревают интерес к этой теме. Пообсуждали и хватит. У нас как всегда человек оступился так нажо его еще камнями закидать. Те кто это делает ждет та же участь. Не по-товарищески это.

0  0
27.08.2019 09:02
Гость +

Полнейший позор и подстава ЕДРа... Хотя чему удивляться, это и есть уровень нынешних политиков, которые всеми когтями цепляются за свои места.

0  0
27.08.2019 09:24
Медведь-шатун

Об Вас ноги вытерают, а вы - человек оступился, Они себя так уже год ведут , саботируют решения администрации, царьками себя чуют, я вы оступились....

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:32
Учеба в радость: как развить у ребенка тягу к знаниям 0
09:26
Перерыв на сон в рабочее время не поддерживают большинство россиян 0
09:19
Воспитанника барнаульского футбола вызвали в сборную России 0
09:12
Молодожены погибли спустя минуты после свадьбы в США 0
08:59
Более 40 детей ушли с незнакомцем во время эксперимента "Лизы Алерт" в Барнауле 0
08:35
Можно оглохнуть. Опасность чихания с закрытым носом и ртом объяснили медики 0
08:21
"C.C. Catch – моя родственница": алтайский депутат заявил, что не платил гонорар 34
07:55
Пенсионер без водительских прав перевернул трактор в горах Алтая 1
07:32
Поддержка и отзывчивость: в чем секрет развития компании нового для региона стандарта 0
07:14
"Лекарство" от убытков. Могут ли алтайские бизнесмены законно не платить налоги? 1
06:32
Давка в метро. Фотопроект о токийской подземке в час пик 2
06:14
10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошли "Дни алтайского сыра"
24 августа при поддержке "Нового Радио Барнаул" и Amic.ru на пл. Ветеранов прошел масштабный фестиваль "Дни алтайского сыра"
05:37
После демарша "Единой России" в Бийске главу ячейки вызвали на ковер 5
23:45
Владельцев собак предложили садить в тюрьму за нападение питомцев на людей 9
23:06
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян 16
22:39
"Почта России" просит 85 млрд рублей, чтобы торговать алкоголем и выдавать кредиты 4
22:05
Массовое увольнение хирургов на Урале заинтересовало Кремль 2
21:39
Алтайский "семейный" картель незаконно выиграл 11 аукционов 2
21:04
Следователи ищут родителей ребенка, найденного мертвым в Барнауле 2
20:33
Единственную в Барнауле квартиру на 26-м этаже продают 17
19:46
Прогноз погоды в Алтайском крае: возвращается жара до +32°C 1
19:33
Два сокращенных заринских библиотекаря вернулись к работе через суд 0
18:53
Молодой бизнесмен из Петербурга закупает алтайский мед для нужд РПЦ 5
18:41
"Убитый" на Украине журналист Бабченко раскритиковал реконструкцию боя под Шипуново 10
18:31
Размер родительской платы повысят в детсадах Барнаула, чтобы вкусно кормить детей 7
17:52
Пенсионер из Рубцовска в своей квартире лишил двух девушек свободы 3
17:23
Готовность жилых домов Барнаула к отопительному сезону составляет 67% 0
16:16
100 лет простоит: стратегически важный мост за 3 млрд рублей открыли в Алтайском крае 1
15:56
"Матч ТВ" побывал на скандальном манеже в Барнауле, где тренируется Шубенков 8
15:44
Трейдинг как профессия – где найти достоверную информацию и получать прибыль 3
15:19
Барнаульская бегунья Полина Миллер победила на турнире в Испании с личным рекордом 4
15:15
VISA наградила один из ведущих банков за рекордный уровень защиты карт от мошенников 4
14:59
Надежда Бабкина поблагодарила Виктора Томенко за помощь с гастролями 2
14:50
"За такое морду бьют". Шейнин опроверг роль алкоголя в госпитализации Меньшикова 0
14:34
ПФР рассказал, у кого и как повышались пенсии на Алтае в 2019 году 4
14:19
Россия осталась без кредитов из США. Введен новый пакет санкций 57
13:59
КамАЗ постарался. ДТП с участием трех легковушек и грузовика произошло в Барнауле 2
13:52
Трамп поругался с лидерами G7 из-за Путина 4
13:41
"Когда в товарищах согласья нет". Коммунисты Алтая просят разогнать Бийскую гордуму 3
13:25
Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди 0
12:58
Жесткое ДТП в Алтайском крае: от удара у "Газели" отлетел двигатель 2
12:57
Барнаул закупает шесть квартир на 13 млн рублей. От "однушек" до "трешки" 6
12:35
Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в Барнауле 13
12:06
Депардье сыграет Брежнева в фильме о вторжении СССР в Чехословакию 7
11:37
Власти Грузии пообещали бизнесу возместить убытки от потери туристов из РФ 5
11:22
Барнаульский бизнесмен благоустроит сквер королевы Луизы в Зеленоградске 0
11:04
Специалисты водоканала устраняют повреждение водопровода в Барнауле 0
11:01
"Чем проще живет человек, тем меньше у него проблем": москвичи прокатились по Алтаю 14
10:36
Видео "России 1", где собака усыпила 15 человек, позабавило россиян 7
10:09
Вторая волна активности клещей идет в Алтайском крае 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.