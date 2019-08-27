После демарша "Единой России" в Бийске главу ячейки вызвали на ковер

Глава регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутат АКЗС Денис Голобородько сообщил Amic.ru о мерах, которые алтайское партийное отделение примет после срыва заседания городской думы бийскими единороссами.

Он считает, что отказ депутатами рассматривать вопрос о сложении полномочий четырех человек, в том числе двоих представителей "ЕР", из-за ошибок в декларации – это проявление неуважения к людям, которые присутствовали на заседании.

По его словам, такие поступки дискредитируют партию в глазах избирателей и образ депутата. Это планируется обсудить на заседании партсовета 28 августа, куда приглашен лидер бийской ячейки партии Сергей Ларейкин.

"Данная ситуация будет изучена и будут приняты решения в соответствии с положением о партийных взысканиях, – констатировал Голобородько. – Мы понимаем: фракция для защиты интересов местного самоуправления в целом и депутатского корпуса в частности пошла на крайние меры, что позволило сохранить думу в прежнем составе. Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить".

Он уточнил, что, согласно новым поправкам к федеральному законодательству, лишение мандата теперь – одна из мер наказания из-за неверных деклараций о доходах. Законодательство дополнено другими мерами воздействия. В их числе предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие.

Однако АКЗС еще только планирует рассмотреть вопрос приведения местного законодательство в соответствие с федеральным. Вопрос рассмотрят 29 августа. А закон, как известно, обратной силы не имеет.

Напомним, 22 августа сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно в этот день планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала.

В повестку заседания гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.

В апреле два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций, оба от партии "Единая Россия". В похожей ситуации оказались и несколько депутатов Барнаула, которые, по мнению экспертов, также лишатся своих "корочек". В частности, еще в марте суд обязал БГД рассмотреть вопрос о лишении мандатов пяти депутатов.