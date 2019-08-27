Пенсионер без водительских прав перевернул трактор в горах Алтая

Пожилой житель Майминского района решил заехать на тракторе ЛТЗ-55А на вершину горы Емери, но не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП случилось 24 августа в 14:00. 64-летний сельчанин получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Полицейские выяснили, что у него нет водительских прав. В связи с этим в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления"). Ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа.