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Можно оглохнуть. Опасность чихания с закрытым носом и ртом объяснили медики

, ИА "Амител"
Чихание "в себя" может вызвать проблемы с органами слуха из-за микробов
Если закрыть нос и рот, слизь при чихании может попасть в слуховые трубы / Фото: alexeyosokin.livejournal.com

Если закрыть нос и рот, слизь при чихании может попасть в слуховые трубы / Фото: alexeyosokin.livejournal.com

Об опасности и последствиях чихания с закрытым ртом и носом рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

"Аллергены и инфекцию не нужно держать в себе, их нужно обязательно вычихнуть наружу, – отметил Зайцев.

По его словам, человек в основном чихает по причине аллергической реакции или простуды, или же при выходе из темного помещения на улицу, когда на сетчатку глаза попадает яркий солнечный свет.

"Эти механизмы чихания могут нести опасность", – подчеркнул медик.

Чихание "в себя" может вызвать проблемы с органами слуха. Если закрыть нос и рот, слизь под давлением может попасть в слуховые трубы, соединяющие носоглотку со средним ухом. Таким образом, есть риск возникновения воспаления слуховой трубы – евстахиита.

Также микробы могут попасть в околоносовые пазухи: гайморовы, лобные, клетки решетчатого лабиринта. В результате может возникнуть воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа (синусит), воспаление гайморовой пазухи (гайморит), воспаление клиновидной пазухи (сфеноидит) или воспаление лобной пазухи (фронтит).

Такое чихание может еще и спровоцировать повышение внутричерепного давления и носовое кровотечение. Так что это особо противопоказано людям пожилым, пациентам со слабыми стенками сосудов и вегетососудистой дистонией.

Ранее Amic.ru рассказал, как спастись от аллергии и чем она отличается от поллиноза.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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