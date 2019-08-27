Более 40 детей ушли с незнакомцем во время эксперимента "Лизы Алерт" в Барнауле

Поисковый отряд "Лиза Алерт" предложил барнаульским мамам и папам узнать, уйдет ли их ребенок с незнакомцем. Эксперимент провели в парке "Лесная сказка" в воскресенье, 25 августа, рассказали в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Пять "похитителей" трудились около трех часов. Из 54 детей только 11 не ушли с незнакомцем. Таким образом, как выяснилось, беседы с ребенком о том, что с чужими дядями и тетями нельзя разговаривать, не всегда результативны.

"Наблюдала за экспериментом и была в шоке. При мне мальчишка, примерно шести-восьми лет, раза три сказал, что мама говорила никуда не уходить и стоять тут. А потом пошел с "похитителем", не выпуская руку младшего брата", – рассказала местная жительница.

После со всеми детьми провели беседы. Их научили кричать правильные слова приставшим к ним незнакомцам. Также дети получили задание выучить номера телефонов служб спасения и родных.

Родителей, которые не смогли принять участие в эксперименте, приглашают на следующее мероприятие 7 сентября. Место и время "Лиза Алерт" уточнит позднее.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" набирает волонтеров на Алтае. Им предложат заниматься профилактикой пропаж.