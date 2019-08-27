Перерыв на сон в рабочее время не поддерживают большинство россиян

Идею перерыва на дневной сон в рабочее время не поддерживают почти 60% российских работодателей и 44% работников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

"Большинство работодателей идею сиесты на местах не поддерживает (57%). Работников, которым она не нужна, также больше, чем тех, кто заинтересован: 44% и 38% соответственно", — говорится в исследовании.

Причем, чем моложе респонденты, тем больше среди них нуждающихся в перерыве на сон: 51% среди молодежи до 24 лет высказались одобрительно. Среди респондентов старше 45 лет поддержали идею 25% опрошенных.

Работодателей, которые лояльно относятся ко сну на работе, сегодня больше, чем пять лет назад: 14% в 2014 году и 20% сегодня.

Только один из 100 сотрудников утверждает, что в его компании уже есть возможность дневного сна.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что давно большинство россиян работали по шесть дней в неделю, теперь — по пять, но сегодня в России назрел вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю.