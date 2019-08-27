"C.C. Catch – моя родственница": алтайский депутат заявил, что не платил гонорар

Депутат АКЗС Владимир Попов пояснил Daily Storm, что звезда 80-х годов – немецкая певица C.C. Catch – выступила на юбилее его жены бесплатно.
"А вы не в курсе, что она моя родственница? Двоюродная сестра", – заявил народный избранник.
Он также подтвердил информацию, что на его день рождения приезжал известный телеведущий Иван Ургант.
"Ивана Урганта я знаю очень давно, – рассказал Попов. – Иван Ургант прилетел, мы ему сюда купили билеты и потом еще съездили с ним в Горный Алтай, там сняли сюжет".
Депутат уточнил, что он знаком со многими людьми в шоу-бизнесе, так как его младшая дочь – Диана Завидова – достаточно популярная артистка.
Ранее в интернете появилась запись с юбилея супруги парламентария, где немецкая певица исполняет один из своих хитов Heaven and Hell.
В прошлом году Владимир Попов был исключен из партии КПРФ. В конце 2017 года Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против. После этого инцидента коммунист и депутат Андрей Сартаков лишился должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ.
Комментарии
Ай да молодец депутат! Зачётно "плюнул в лицо" народу!
Ага, прям как у золотой судьи Хахалевой! Все артисты друзья и поют на халяву!
За дебилов что ли людей считают
да чихал он на всех, и правильно делает
А дедушка у него случайно не Фрэнк Синатра?
Попов из бюджета деньги не берёт, всё по закону, какие к нему претензии? Если что есть предъявить? пускай работает МВД, ФСБ, прокуратура, они как раз кормятся на наши налоги.
А мы то думали, что он ещё в 1986 посмотрел на C.C. Catch и начал копить деньги, а через 34 года скопил
А вертолётик подогнала Гослесохрана ?
Ну вот всё и стало на свои места! И вообще как так можно избирателям не знать родственников своих кумиров?
Володя, какие претензии? Да он подает декларацию, что у него доход менее 20 000 рублей в месяц, а у жены менее 10 000 рублей в месяц и при этом у них Bentley Continental и прочие не дешёвые транспортные средства.
В любой цивилизованной стране, если бы он не смог обяснить как так, то сразу бы сел.
Из такого поспешного и нелепого объяснения явствует, что с доходами скорее всего всё не так чисто как кажется и по всей видимости он чего-то испугался
27.08.2019 08:50
- гость -
нет цивилизованных законов в России, хотели капитализма и красивой жизни, кушайте, деньги, деньги, деньги и ничего больше не надо
Неуплата налогов в особо крупном размере, обналичка, прочие махинации - красавчик уже должен перед следователем обьяснятся откуда накопления!
Попов красавчик! Ловко обвел вокруг пальца электорат
27.08.2019 08:51
Гость
А Вы не знали, что у него бизнес? только оформлен на дочь
вполне возможно, что у бывшего водителя совхоза, откуда много немцев уехали в Германию в 80- 90-е, немецкая певица родственница.))
27.08.2019 08:57
- гость -
знает с кого брать пример
Авиашоу покрутились бесплатно из уважения к депутату. Летели мимо, скучно, заняться нечем. Смотрят, бааа, наш старый друг, давай-ка десяток кругов нарежем, покуражимся!
Инфа 100%, все пилоты двоюродные браться Попова.
Если я правильно понимаю, то в сложившейся ситуации ФНС и ОБЭП должны провести комплексную углубленную проверку юридических лиц принадлежащих фигуранту и его родственникам на предмет взаимоотношений с контрагентами, наличия среди них однодневок, реальности сделок, обналичивания денежных средств, выдачи беспроцентных займов аффилированным лицам и т.п.
Кто знает, напишите откуда у Попова столько легких денег? Какой такой бизнес сверхприбыльный на дочь записан?
Ну что "патриоты", попрётесь на следующий плейбисцит ???
Красава как всем нос утёр, это депутат АК, представляю что в госдуре творится....
27.08.2019 09:14
Гость
так-то да, вот только им то-ли ума не хватает, то-ли смелости начать и довести до конца
Хлопцы резвятся - знают, что население надо гнобить и унижать - тады на выборах больше голосов получат...
Таких депутатов АКЗС надо взашей гнать пока Земля не кончится. Люди ждут реальной инициативы, помощи в решении жизненно важных вопросов, например снижения транспортного налога для жителей края, улучшения медицинского обслуживания, прекращения всяких мздоимств в школах, детских садах и высших учебных заведениях..!? А этот депутат своим поведением усиливает недовольство людей......
надо C.C. Catch сказать,что у нее такие родственники живут в Барнео, а то она,наверняка не в курсе такого щастья.......
27.08.2019 09:16
- гость -
в интернете всё есть
Этот нехороший человек Попов давно должен был сидеть в тюрьме ему только там и место .он Россию уже лет 30 грабит куда только органы смотрят.наверное платит хорошо или боятся ведь он без берегов своих крестьян бьет как крепостных не били ----барин настоящий
27.08.2019 09:23
Володя
в интернете всё есть
Что именно есть в твоем интернете?
SBIS не знает ни одного юрлица на Диану Завидову.
Вроде как она певица начинающая, но в вк пишет:
"21 июл в 13:21
Благодарю своих папу и маму за эту жизнь!"
Папа и концертный стартап щедро финансирует
27.08.2019 08:50
- гость -
...и при этом у них Bentley Continental и прочие не дешёвые транспортные средства.
Он не платил на Bentley Continental, у него двоюродный брат директор Bentley и прочих производителей недешёвых транспортных средств
27.08.2019 09:28
- гость -
старшая дочь у него бизнесом занимается, Диво Алтай
Какой такой бизнес сверхприбыльный на дочь записан?
масло делает она
ток не Диана, а Яна
Тупые, глупые понты. Выпендреж редко хорошо кончается, дело времени.
Честно говоря, я ожидал увидеть его комментарий, что ему друзья подарили выступление C.C. Catch. А он решил потроллить народ.
Если бы деньги были бы с бизнеса дочери, то он бы так и сказал, предоставив сответствующие докуенты, а не сочинял бы сказки.