Молодожены в США погибли спустя минуты после свадьбы

Трагедией завершилась церемония бракосочетания в Техасе – молодожены погибли через несколько минут после официального оформления отношений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на KFDM.

Когда свадебный кортеж отъезжал от здания суда, автомобиль с 19-летним женихом и 20-летней невестой на полной скорости протаранил пикап.

От удара машина несколько раз перевернулась и упала в канаву. Супруги скончались на месте происшествия. Это случилось на глазах у родственников.

"Единственное, чего они хотели, – это пожениться и начать свою жизнь. У них было так много планов", – рассказала мать жениха.