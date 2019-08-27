Воспитанника барнаульского футбола вызвали в сборную России

Барнаульского футболиста вновь позвали в сборную России, сообщает Российский футбольный союз.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил полузащитника питерского "Зенита" Александра Ерохина на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против сборных Шотландии и Казахстана. Поединки состоятся 6-го сентября в Глазго и 9-го сентября в Калининграде.

Последние годы Ерохина регулярно вызывают в состав сборной России. Воспитанник барнаульского футбола провёл за национальную команду 23 матча, в которых забил один гол.