Алтайский гребец вернул себе звание чемпиона мира спустя 6 лет

Алтайский спортсмен Александр Дьяченко в паре с Юрием Постригаем завоевал золото чемпионата мира по гребле в дисциплине байдарка-двойка на 200 метров, сообщает "Алтайский спорт".

Турнир завершился 25 августа в Венгрии. Он собрал сильнейших гребцов планеты, которые рассчитывали не только выиграть медали, но и квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Победителя напряженной борьбы определили только по фотофинишу. Байдарка представителя алтайской гребли на мгновение раньше пересекла финишную черту. Это позволило Дьяченко и Постригаю вернуть себе золото чемпионата мира спустя шесть лет.

В командном зачете Россия заняла пятое место. В активе национальной команды две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.