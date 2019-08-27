Барнаульцев предупреждают о массовых отключениях горячей воды

Сибирская генерирующая компания предупредила население Барнаула о массовых отключениях горячей воды на период от 2 до 19 дней.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе компании, на 26 августа под отключением находится 7851 житель. Еще 1,5 тысячи остались без горячего водоснабжения, начиная с 27 августа.

Перекрытие воды некоторые барнаульцы могли наблюдать уже сегодня. Так, в 9:00 29 августа горячую воду вернут в поселок Новосиликатный, а также на проезд Ракетный, улицы 2-я Северо-Западная, Советской Армии и Транзитная.

До 1 сентября будут ждать горячей воды жители домов № 41а на проспекте Строителей и № 81 на проспекте Комсомольском, до 15 сентября – в семи многоквартирных домах на улицах Георгия Исакова и Малахова.

Кроме того, с 29 августа по 15 сентября отключат горячее водоснабжение в медучреждении по адресу ул. Суворова, 13.

Каких домов коснулись отключения и когда вернут водоснабжение, можно ознакомиться на карте.