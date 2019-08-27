Уволенных заринских библиотекарей "лишили" премии из-за хитрости директора учреждения

Двум библиотекарям из Заринска, которым с помощью суда помогли вернуться на работу, должны будут выплатить деньги за вынужденное отстранение в размере ежемесячной средней зарплаты, сообщает Алтайский краевой союз организаций профсоюзов.

Кроме того, как отметили в организации, можно было бы рассчитывать и на дополнительные довольно крупные суммы, если бы не позиция директора детской Центральной библиотеки Евгении Гнидиной.

"После того, как семь сотрудников учреждения были сокращены, в муниципалитет поступили целевые субсидии, в результате чего оставшиеся работники библиотеки получили более чем по 20 тысяч рублей в качестве премий. В своих претензиях сокращенные библиотекари потребовали возмещения и этих денег. Однако директор учреждения оформила документы таким образом, что премиальная часть не вошла в фонд оплаты труда", – пояснили в профсоюзе.

В рамках прошедших судебных заседаний оспорить приказ о премировании было невозможно. Однако работники имеют право еще раз подать в суд на индексацию заработной платы за период вынужденного прогула и оспорить приказ о премировании.

Напомним, двух уволенных библиотекарей с 23 августа восстановили на прежние рабочие места – в детскую Центральную библиотеку Заринска.

Всего было уволено семь библиотекарей. Причем сделано это было 28 мая – на следующий день после профессионального праздника. В итоге читальные залы оказались полностью расформированы, а обслуживать детей оставили всего двух сотрудников.

Уволенных отправили на биржу труда, где им предложили переучиться, к примеру, на пекарей. Якобы эта профессия более востребована в городе. Только двое из семи библиотекарей согласились бороться за свои права.

Ранее сообщалось, что увольняли библиотекарей в Заринске ради "оптимизации расходов бюджета".