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Мальчикам – френчи, девочкам – передники. Новую школьную форму предложил Милонов

, ИА "Амител"
Старая школьная форма поможет воспитать бережное отношение к родной истории, уверен депутат
В Санкт-Петербурге облик учащихся мог бы отражать историю дореволюционного Петербурга / Фото: ok.ru

В Санкт-Петербурге облик учащихся мог бы отражать историю дореволюционного Петербурга / Фото: ok.ru

Ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны – с таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой, сообщает РИА "Новости".

"Прошу вас рассмотреть возможность учреждения единых стандартов внешнего вида учащихся с учетом пожеланий и культурных особенностей каждого региона нашей страны. Данная мера, например, могла бы быть реализована в качестве пилотного проекта в ряде регионов", – говорится в обращении Милонова.

По его словам, многие родители обращают внимание на необходимость введения единой школьной формы, как это было во времена СССР. Якобы внешнее единообразие детей благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет их от стремления к "визуальному соревнованию".

К примеру, в Санкт-Петербурге облик учащихся мог бы отражать историю дореволюционного Петербурга. Мальчики могут носить картузы и френчи, а девочки – передники и платья. Это, по мнению Милонова, поможет "в воспитании молодого поколения в части бережного отношения к родной истории и традиций".

Он также уверен, что можно даже организовать льготный пошив форменной одежды, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.

Год назад Милонов также рассказывал, что в дизайне школьной одежды разные регионы могли бы использовать свои национальные особенности. В качестве примера он даже привел школу Хогвартс из фильма про мальчика-волшебника Гарри Поттера.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.08.2019 14:56
- гость -

Пока все страны развиваются, мы успешно двигаемся назад.

0  0
27.08.2019 14:59
Гость

Ну и шляпу в Хогвартс попросить, чтоб знать кого в какой класс

0  0
27.08.2019 15:00
- гость -

Любой ВАШ каприз за ВАШИ деньги.

0  0
27.08.2019 15:06
Ируся

чукотским детям нелегко придется: одежды у них национальные больно тяжелые...........

0  0
27.08.2019 15:13
- гость -

А вместо металлических пряжек и пуговиц-композитные материалы.

0  0
27.08.2019 15:16
местный

а сову, как у Гари Поттера выдавать будут?

0  0
27.08.2019 15:17
- гость -

зачем это сидит в госдуме?

0  0
27.08.2019 15:18
- гость -

что бы получать многооо денег

0  0
27.08.2019 15:18
баба

лапти, портянки и шапки -ушанки?

0  0
27.08.2019 15:33
баба

Я против школьной формы, простите, джинсы я за 500 руб. могу купить, а брюки в школьном магазине за 1700, которых на полгода хватит. И самое главное, что ребенку в джинсах-футболках удобнее и под сезон одежду подобрать проще. А чем посоревноваться, дети и без школьной одежды найдут - аксессуары, мобильники и пр.
В школах достаточно ограничится дресс-кодом, думаю основная масса родителей и детей способны подобрать одежду в определенных рамках.

0  0
27.08.2019 15:34
- гость -

может мелошке уже дворы поднимать а не бредовые идеи подкидывать и все в нашем Хогвартсе будет нормально. Пора проверить интеллект витАлика...

0  0
27.08.2019 15:41
- гость -

В нашей рекомендовано - именно РЕКОМЕНДОВАНО, белый верх, черный низ. за 8 лет ни разу ничего не сказали если одежда была другая ( а она была)

0  0
27.08.2019 15:46
- гость -

Моя дочь ходит в школу в джинсах и рубашках. Первое время завуч пыталась возмущаться. Но не нашла аргументированного ответа на вопрос: "Чем плохи джинсы?" и отстала.

0  0
27.08.2019 15:48
- гость -

Раздухарились прямо, остыньте, а то пар прямо валит...

0  0
27.08.2019 15:50
- гость -

Девочки должны ходить в платьях или юбочках, мальчики в брюках.
Средний пол через джинсы все получите.

0  0
27.08.2019 15:59
- гость -

Свободу попугаям!

0  0
27.08.2019 15:59
- гость -

27.08.2019 15:50
- гость
кому это они должны??? ВАМ?
Открою вам секрет: джинсы это очень практичная одежда . И удобная. Не надо стелочки на брючках ежеднено наглаживать. Не надо колготки покупать под юбочку . А если учесть состояние стульев в школе, то нейлоновые колготки - непозволительная роскошь. Их хватает на 1 раз присесть. А джинсы - самое то! Не рвутся, долго носятся.

0  0
27.08.2019 16:00
Гость

"Девочки должны ходить в платьях или юбочках, мальчики в брюках."

Какое шаблонное мышление! С девчонками-то всё нормально, только из мальчишек мужчин одним ношением брюк не сделаешь... А у нас в Сибири бесплодие зимой с юбочкой легко заработать.

0  0
27.08.2019 16:00
- гость -

27.08.2019 15:50
- гость
Боже! Какой бред!. Весь мир в джинсах ходит.

0  0
27.08.2019 16:03
- гость -

27.08.2019 16:00
Гость
Хамашики с начесом под юбочку )))). ЛЯПОТА

0  0
27.08.2019 16:05
- гость -

и рейтузы фланелевые не забудьте

0  0
27.08.2019 16:07
- гость -

Когда женщины начали носить брюки (а в нашей стране это произошло гораздо позже, чем во всем мире), разговарилась я со своей бабушкой. И она сказала, что с удовольствием бы носила брюки в молодости, но низзя было. Представьте какое это было мученье - в поле картошку полоть в юбке. Зимой снег кидать или коров-свней кормить в юбке, колготках, гамашах и фуфайке. Юбка от активных движений задирается, комкается под этой фуфайкой.

0  0
27.08.2019 16:07
- гость -

27.08.2019 15:50
- гость
а чем плохи джинсы? политически не корректны?

0  0
27.08.2019 16:10
- гость -


27.08.2019 16:07
- гость -

да, и моя так же рассказывала, мужикам просто жалко что у них все "отбирают"

0  0
27.08.2019 16:13
- гость -

"мужикам просто жалко что у них все "отбирают""
Пусть тоже у нас что-нибудь отберут: бюстгалтер, стринги, туфли на каблуках )))). Ине не жалко. Вам жалко?

0  0
27.08.2019 16:16
- гость -

бюстгалтер, стринги, туфли на каблуках )))

а вас кто то заставляет это носить? ходите без лифчиков, в бабкиных панталонах и в валенках. так нет же вам надо что бы на вас мужики глазели, потому и надеваете на себя все то, что физиологически невозможно носить.

0  0
27.08.2019 16:19
- гость -

а они и так все отбирают! стринги, серьги, крема

0  0
27.08.2019 16:24
- гость -


27.08.2019 16:16
- гость -
а кто виноват что вы не смотрите на тех кто в лаптях и панталонах?

0  0
27.08.2019 16:34
- гость -

а кто виноват что вы не смотрите на тех кто в лаптях и панталонах?

интересная постановка вопроса. вы готовы носить веревочку в ж..е, и ходить на шпильках зарабатывая варикоз и рискуя упасть и свернуть себе шею, ради того чтобы на вас пялились те кому вы нахрен не нужны или те кто вам нахрен не нужен? это уже мазохизмом попахивает.

0  0
27.08.2019 16:41
- гость -


27.08.2019 16:34
- гость -
я не ношу каблуков, стрингов, лифчиков, где мой мужик?

0  0
27.08.2019 16:49
- гость -

я не ношу каблуков, стрингов, лифчиков, где мой мужик?


1 - умер
2 - не родился
3 - сбежал

0  0
27.08.2019 16:55
- гость -

надену панталоны пойду искать, кто не спрятался я не виноват

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