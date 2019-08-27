Орнитологи просят не закармливать голубей до смерти в центре Барнаула

Орнитологи призывают жителей Барнаула не бросать голубям хлеб, который плохо усваивается пищеварительной системой птиц, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Специалисты отмечают, что конец августа – время наибольшего скопления голубей в городе. За лето каждая пара может вывести до шести птенцов, которые к осени отправляются на поиски пищи.

Причиной гибели птиц могут быть не только отравление химикатами и болезни, но и банальное переедание хлеба, рассказал ветеринар, руководитель центра помощи диким животным "Ноев ковчег" Артем Кучер.

По его словам, оптимальным рационом для подкормки голубей являются семена подсолнуха или зерно пшеницы.

В субботу, 24 августа, в центре Барнаула был обнаружен фонтан с мертвыми птицами. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этот же день не только убрали останки птиц, но и поменяли воду.

На мертвых голубей в этом фонтане жаловались и ранее. В апреле прошлого года там вылавливали птиц лопатами. В мэрии тогда рассказали, что это благоустроенное место действительно облюбовали голуби. А причина такой любви весьма банальна – птиц подкармливают отдыхающие в сквере люди.