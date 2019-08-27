Орнитологи просят не закармливать голубей до смерти в центре Барнаула

Орнитологи призывают жителей Барнаула не бросать голубям хлеб, который плохо усваивается пищеварительной системой птиц, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
Специалисты отмечают, что конец августа – время наибольшего скопления голубей в городе. За лето каждая пара может вывести до шести птенцов, которые к осени отправляются на поиски пищи.
Причиной гибели птиц могут быть не только отравление химикатами и болезни, но и банальное переедание хлеба, рассказал ветеринар, руководитель центра помощи диким животным "Ноев ковчег" Артем Кучер.
По его словам, оптимальным рационом для подкормки голубей являются семена подсолнуха или зерно пшеницы.
В субботу, 24 августа, в центре Барнаула был обнаружен фонтан с мертвыми птицами. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этот же день не только убрали останки птиц, но и поменяли воду.
На мертвых голубей в этом фонтане жаловались и ранее. В апреле прошлого года там вылавливали птиц лопатами. В мэрии тогда рассказали, что это благоустроенное место действительно облюбовали голуби. А причина такой любви весьма банальна – птиц подкармливают отдыхающие в сквере люди.
Комментарии
конечно, это никакая не зараза среди голубей... это банальное переедание хлеба!
Фу! терпеть не могу этих птиц!!!!!!! Бееееее
пусть жруть че дають
А потравить их нельзя что ли. Зачем центр города в помойку превращать? Зооошизе мачааать!
"Орнитологи призывают жителей Барнаула не бросать голубям хлеб, который плохо усваивается пищеварительной системой птиц..." А может это хлеб г....., из за него птиц раздувает и перекрывается зоб,отсюда и вывод , что хлеб лучше не покупать и не употреблять в пищу людям, а то будем до---х--ну--ть как те голуби
Мы вообще не едим покупной, только сами в хлебопечке делаем.
О их хлебом можно травить, будем подкармливать.
Хватит убивать животных, убивайте друг/друга.
Истреблять надо этих крыс, а не подкармливать