Пассажирский поток в транспорте Барнаула в 2018 году упал на 5%. Такая тенденция сохраняется уже много лет. Городские власти вынуждены оптимизировать маршрутную сеть. Об этом в интервью в программе "На первом плане. Барнаул" рассказала директор МУП "Центротранс" Юлия Дорохова.

По ее словам, благодаря электронной системе проезда удается отследить транспортные потоки. Так, за 2018 год в городе было совершено около шести миллионов поездок. Самые популярные маршруты – трамвай № 7, 5, 1 и автобус № 20. Всего за последнее время оптимизировано около 10 маршрутов.

К концу первого полугодия 2019 года в Барнауле насчитывается 228 тысяч автомобилей, что на 15% больше чем 10 лет назад. Уровень пассажиропотока на фоне роста автомобилизации ежегодно падает на 2,5%: 55 миллионов в 2018 году против 50 миллионов в 2017-м.

Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. Для полного обновления автопарка необходимо около 6 миллиардов рублей, не считая троллейбусов и трамваев.