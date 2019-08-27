Фото: ТНТ

Барнаул "натанцевал" почти 14 часов и занял шестое место во Всероссийском танцевальном фестивале ТНТ. Мероприятие прошло 24 августа на площади Сахарова, около театра Драмы. Барнаульцы принимали участие во всевозможных танцевальных активностях, фотографировались, получали подарки и наслаждались праздником.

Хедлайнером мероприятия стала Александра Смирнова из пятого сезона шоу "ТАНЦЫ". В этот день она провела фееричный танцевальный мастер-класс для барнаульцев, проверить свои возможности смогли все желающие независимо от уровня танцевальной подготовки.

Всего вызов приняли 22 города России, Барнаул занял в танцевальной гонке гордое шестое место среди всех и первое по Сибири.