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Не пришей кобыле хвост. Почему на Алтае погибает конный спорт

, ИА "Амител"
Часть отделения конного спорта оказалась на грани закрытия
Барнаульский ипподром / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Барнаульский ипподром / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сколько бы ни ругали советскую власть сейчас, массовый спорт в СССР всегда был в приоритете. Сегодня же его финансируют в последнюю очередь и только по остаточному принципу. Но даже в стесненных условиях он живет: не перевелись еще люди, болеющие за свое дело, работающие на голом энтузиазме. Благодаря им на Алтае активно развивается и легкая атлетика, и шахматы, и бокс, и спортивная гимнастика. А вот с конным спортом, которым некогда славился регион, беда.

Несколько недель назад в редакцию портала Amic.ru обратились тренеры и учащиеся отделения конного спорта Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР). После ЧП с одной из наездниц руководство вместо наведения порядка в конюшнях приняло кардинальные меры. Нет, отделение не закрыли, но поставили в такие условия, что школа уже лишилась одного из двух филиалов и почти 30 учащихся. Чтобы его спасти, нужны были не миллионы, огромные манежи и московские именитые тренеры, а всего лишь желание сохранить этот благородный вид спорта.

Конная школа

В материале "А коней – на колбасу? В Барнауле под угрозой закрытия старейшая конная школа" мы подробно описали опасения тренеров и учащихся. Коротко напомним: часть молодых наездников отделения конного спорта в КСШОР занимается на базе ипподрома на Солнечной Поляне (около 100 человек), часть – на конеферме аграрного университета в поселке Центральном в нагорной части Барнаула (34 человека). На конеферме в мае 2019 года произошло ЧП – во время прогулки конь ударил 15-летнюю учащуюся по голове, девочка серьезно пострадала: получила черепно-мозговую травму, две недели провела в коме, теперь ей предстоит длительное лечение и восстановление. Кто виноват, выяснят в рамках уголовного дела. Что должно было сделать руководство школы сразу после ЧП? Очевидно – навести порядок в организации учебного процесса. Но вместо этого приняли решение "сжечь все мосты" – расторгнуть договор на аренду коней с АГАУ (животные – собственность университета).

"Поводом стало неудовлетворительное состояние учебно-тренировочной базы. Также нам известно, что спортсмены КСШОР привлекались к хозяйственным работам, что противоречит установленным правилам, пропускной режим на территории конефермы не соблюдался. Во избежание травматизма и угрозы жизни и здоровью детей принято согласованное решение о расторжении аренды трех лошадей. Мы готовы возобновить отношения с конефермой АГАУ, но только тогда, когда на конеферме будут устранены все недостатки", – так прокомментировал Amic.ru ситуацию министр спорт Алексей Перфильев.

Сразу после расторжения договора у конного отделения забрали и лошадей, и место для тренировок. Учащихся поставили перед выбором: либо они переходят заниматься на барнаульский ипподром, либо в секцию при университете (кто на бюджетной основе), но в этом случае спортсмены уже не смогут представлять школу олимпийского резерва на соревнованиях.

Что-то пошло не так

Наездники почти всем составом перешли на ипподром. Но этот вариант оказался дорогой в никуда.

Тренер конного отделения Надежда Кириллова рассказала Amic.ru, что в ее группе по спортивному совершенствованию (повышенный уровень подготовки) 11 кандидатов в мастера спорта. На конеферме у каждого из них было минимум по одной лошади, у кого-то по две-три (трех животных арендовала школа, за остальных доплачивали родители). Это не прихоть, а обязательное условие для качественной тренировки. По федеральным стандартам на занимающегося конным спортом начального уровня положено 0,5 коня, то есть одно животное на два человека, на уровне спортивного совершенствования – два коня.

Еще 11 человек – в группе начальной подготовки, и каждому из них тоже нужна своя лошадь. Но на ипподроме им дали всего пять (!) лошадей.

"Эти животные подходят для начального уровня, но для учебно-тренировочного процесса и спортивного совершенствования они не пригодны. На них второй-третий разряд вряд ли выполнишь, уж тем более не КМС", – добавляет Надежда Кириллова.

Проблема в качестве и количестве была бы местечковой, если бы в отделении занимались просто для развлечения: на конях покататься. Но все учащиеся приходят за профессиональными спортивными навыками. Здесь вырастили почти 30 кандидатов в мастера спорта, пять мастеров спорта, трех членов сборной России. И сейчас в группе занимается член сборной России. За спортсменкой по документам закреплена лошадь (осталась на конеферме), поехать на соревнования с другим конем она уже не сможет, взять этого – АГАУ не даст (и это объяснимо, ведь теперь школа никакого юридического отношения к вузу не имеет). Лошадей в вузе по-прежнему можно арендовать, но на соревнования под эгидой КСШОР они уже не смогут поехать.

"Для нас здесь нет никакой перспективы. Продолжать занятия конным спортом просто не реально. Никому в Алтайском крае конный спорт уже не нужен?" – возмущается Кириллова.

О том, что перспектив у такого уплотнения нет, говорит и руководитель Барнаульского ипподрома, президент федерации конного спорта Алтайского края Елена Вебер.

"Чтобы вы понимали, ипподром находится в федеральной собственности, но своих лошадей у нас нет: все в частной собственности. Для отделения конного спорта на ипподроме арендовано 20 лошадей и их не хватает даже нашим воспитанникам, не говоря уже о тех, кто пришел к нам с конефермы. Мы не можем дать им больше. Это было не совсем правильное решение – перевести часть учащихся школы на ипподром. Пока любой вопрос упирается в бюджет, которого нет", – сказала собеседница.

По ее словам, для полноценной работы всего отделения по федеральному стандарту нужно 80 лошадей.

"Ипподром – хорошая площадка для испытания рысистой лошади, здесь есть трасса для троеборья и конкура, но имеющегося ресурса на всех не хватает", – добавила она.

Рассуждая о качестве подготовки (а к этому у тренеров и учащихся конефермы тоже были вопросы), Елена Вебер признала: к спорту высших достижений АГАУ ближе, в том числе и благодаря бóльшему количеству и качеству лошадей.

Есть ли выход?

В разговоре с Amic.ru учащиеся рассказали, что им руководство школы сказало так: "Отделение вообще могли закрыть, радуйтесь, что хоть так сохранили". А некоторые даже упоминают о звонке из школы с намеком на невозможность нормально заниматься на ипподроме. "Хотите остаться в конном спорте – ищите другое место", – поняли он.

Собственно, так многие и сделали. Из 80 учащихся отделения конного спорта в школе осталось всего 54. Среди ушедших и член сборной России.

"Мы уведомили родителей о текущей ситуации, предложили продолжить занятия на ипподроме. У нас остались только четыре спортсмена, остальные ушли в секцию АГАУ. Теперь школу олимпийского резерва они не представляют", – прокомментировал директор Краевой спортивной школы олимпийского резерва Сергей Волков, добавив, что другого решения у него пока нет.

Волков считает, что для учащихся ничего не изменилось: кто хотел заниматься на базе вуза, тот сейчас там и занимается.

Но вот учащиеся и их родители с таким выводом категорически не согласны. Они заявляют, что намного ценнее было представлять на соревнованиях школу олимпийского резерва. "Школе олимпийского резерва конное отделение не особо интересно? Хотя оно достойно представляло регион не только по Сибири, но и в России", – задают они резонный вопрос.

Для сохранения одной из старейших конных школ не нужны огромные деньги. Она нормально работала и при существующем, пусть и небольшом, финансировании. Нужно было лишь желание сохранить наработанное за долгие годы. Да, навести порядок там необходимо. Но уничтожить в один миг все, что строилось годами – разве это то решение, которое нужно и без того скромному алтайскому спорту?

Мы напрямую спросили Сергея Волкова: "Заинтересована ли школа сохранить конное отделение?" Он ответил так: "Школа будет добирать недостающих учащихся, но купить или арендовать больше коней – денег нет".

P.S. Возможный выход предложили сами спортсмены. Чтобы не лишиться возможности заниматься любимым делом и выступать за Алтайский край с высоко поднятой головой, они создали некоммерческую организацию "Конно-спортивный клуб "Центральный". Новоиспеченный клуб готов взять на себя расходы по устройству на территории конефермы сооружений для проведения тренировок, спортивных и зрелищных мероприятий. А также принять меры по недопущению травм во внетренировочное время. Теперь слово за Сергеем Волковым и руководством АГАУ. Организация намерена собрать всех заинтересованных, в том числе и министра спорта, на встречу, чтобы наконец обсудить за одним столом пути решения проблемы.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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