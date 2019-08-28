Новинка SpeedCross 5 – не только обновление классической линейки Salomon, но и культовой модели для трейлраннинга. Поскольку большая часть бегового мира погрузится в глубокую зиму, чтобы выйти на трассу, требуется подходящая обувь. Для такой местности и низких температурных условий, а также влажного мягкого грунта требуются кроссовки с двумя ключевыми характеристиками: они должны иметь более глубокие, широко расставленные выступы для сцепления, и верхнюю часть, которая может противостоять влаге и обеспечивать сохранение тепла.

Верх

Speedcross 5 обладает верхней сеткой с обширными водонепроницаемыми, отлитыми под вакуумом накладками. Внутренняя часть выполнена из тонкой и легкой, но плотной сетки, поэтому она обеспечивает необходимую воздухопроницаемость в районе пальцев ноги и язычка. В Speedcross в самый холодный день испытаний при температуре около -19°C ноги не мерзнут.

Подошва

Многие модели для бездорожья славятся своим умением сцепления с поверхностью, но у модели Speedcross одна из самых толстых выступов высотой 6 мм, также они широко расположены по поверхности подошвы. Расстояние между выступами, их форма, упругость резины и их высота явно влияют на производительность данных кроссовок на более мягкой почве. Широко расположенные толстые выступы, как правило, лучше захватывают и лучше удаляют снег и грязь.

Превосходное применение

У Speedcross самая цепкая и маневренная подошва с лучшей подгонкой и гладкой верхней частью в своем классе, хотя она не является водонепроницаемой. Кроссовки отлично показывают себя на мягкой рыхлой пересеченной местности, особенно если учесть дизайн их подошвы, и наиболее ориентированы на эту задачу. Модель Speedcross не так универсальна на более умеренной или твердой местности, чем другие варианты в категории "Бездорожье".

Salomon SpeedCross 5 стали стабильнее, с большей поддержкой и более защищенными. При этом не нарушена общая эффективность данных кроссовок. Пятая версия поддерживает философию Speedcross и дает бегуну больше преимуществ и комфорта для перемещения по бездорожью.

Ознакомиться с ассортиментом французского бренда можно по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75.

Спортивный мир

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