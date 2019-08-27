Администратора скандального приюта для стариков в Барнауле заключили в СИЗО

Администратора некоммерческой организации "Мир без наркотиков – Успех" Ларису Ягофарову заключили в СИЗО, сообщает "Катунь 24".

Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она незаконно завладела квартирой пенсионерки. Издание утверждает, что Ягофарова написала явку с повинной.

Ранее стало известно, что "Мир без наркотиков – Успех" организовал приют для пожилых людей. Не меньше 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей, утверждают журналисты.

Когда же туда приехали сотрудники телеканала, пожилых людей уже перевезли в другое место. Один из них не дожил до этого момента – бездыханное тело женщины лежало на кровати, накрытое одеялом.

Во время съемок администратор центра "Мир без наркотиков – Успех" Лариса Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24". Журналист снимал автомобиль спецмедперевозки, который прибыл, чтобы вывезти из приюта умершую там пожилую женщину.

Как следует из видеозаписей, изначально Лариса Ягофарова выразила недовольство фактом съемки у подъезда дома, после чего вызвала наряд полиции, сообщив, что некий мужчина с камерой якобы проник в ее квартиру и не хочет оттуда уходить. На самом деле в этот момент Ягофарова и журналист находились во дворе дома. Наряд полиции прибыл в течение нескольких минут.

Сотрудник телеканала пояснил полицейским, что ему необходимо снять отъезд автомобиля спецмедперевозки. Полицейские не смогли оградить его от нападений Ягофаровых, попытавшихся сорвать съемку.

После приезда полицейских Дмитрий и Лариса Ягофаровы стали набрасываться на журналиста, пытаясь отобрать камеру, наносили удары ногами, а также пытались ударить по лицу. Свои действия они сопровождали оскорблениями и угрозами. Дмитрию Ягофарову удалось выбить из его рук камеру, которая упала на асфальт, получив повреждения. Сотрудники телеканала обратились с заявлением в органы внутренних дел.

Общественная организация "Успех" осуществляет деятельность и зарегистрирована в Минюсте с 2012 года. В феврале текущего года она была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края по одному адресу в Барнауле.

При принятии решения о внесении в реестр специалисты управления социальной защиты населения выезжали по этому адресу. Предоставление услуг на тот момент соответствовало всем требованиям законодательства. В дальнейшем адрес места нахождения проживающих был изменен.

После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.