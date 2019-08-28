Барнаул в деталях. Фотопрогулка по деревянному центру столицы

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Деревянная архитектура в старой части Барнаула всегда привлекала внимание своими резными наличниками. Когда-то они были оберегами для хозяев домов, и рисунки, вырезанные на дереве, были не просто украшением.

Сегодня смысл оформления утерян, здания тихо доживают свой век. И также тихо уходят с улиц Барнаула.