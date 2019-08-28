Лето в этом году далеко не всегда радовало нас ясными и жаркими днями, но тем ценнее моменты, когда удавалось поймать его неповторимое беззаботное настроение. К счастью, мобильная фотография позволяет собрать и сохранить все лучшие его моменты, чтобы потом холодными зимними вечерами пересматривать и согреваться воспоминаниями. Если вы еще не успели пополнить копилку незабываемых кадров, то предлагаем поймать вдохновение в нашей статье: для этого мы собрали яркие кадры интернет-пользователей из разных городов России, чтобы показать, каким многогранным и прекрасным было это лето.

1. Такие закаты можно увидеть только летом, и если повезет, застать их на природе – впечатлений точно хватит надолго.

Владимир, путешественник, Владивосток. Instagram: @vladimir_yaxno

– На своем автомобиле я проехал много тысяч километров, исколесил большую часть Латинской Америки, а этим летом решил добраться до Магадана. Лето 2019 запомнится мне белыми ночами трассы "Колыма", чье золотое кольцо я внес в свой личный список самых красивых дорог мира наравне с Памирским трактом и Карретера Аустраль (Carratera Austral) в Чили. Фото сделано на озере Гранд, Магаданская область.

2. Летом всегда есть чем заняться – главное, собрать правильную компанию!

Евгений, менеджер, Владивосток. Instagram: @e.v.kozhevnikov

– Я использую "Инстаграм", для того чтобы запечатлеть моменты, когда я был счастлив, делал что-то впервые и получал незабываемые впечатления. Обычно я выкладываю фотографии сразу, пока не прошли эмоции.

Этим летом было немало интересного:

– первое лето с собакой (раньше ее у меня не было);

– первое лето в качестве мотоциклиста;

– Поездки в интересные места;

– ремонт.

3. Отправиться туда, где не слышен шум города, а природа дышит первозданной красотой – всегда отличная идея.

Яна, менеджер, Новосибирск. Instagram: @yasya_nazarova

– Я открыла для себя Алтай. До путешествия на Мультинские озера я была достаточно равнодушна к Алтаю. "Ну что, я горы не видела что ли?" – отвечала я, когда люди удивлялись, что я живу в Сибири и не была на Алтае. Алтай для меня в первую очередь ассоциировался с туристическими базами на фоне гор, которые заменяют в таком отдыхе фотообои. Оказалось, что горы-то я и не видела. Настоящие, вдохновляющие, те, которые до мурашек по коже поражают своим величием и мощью. Для меня любое расстояние нипочем, если мои глаза будут вознаграждены и я смогу сделать хотя бы парочку кадров на смартфон. Мне повезло запечатлеть момент, который, на мой взгляд, полностью отражает дух Алтая: горы, высокое голубое небо, лошади и дикая природа.

4. Кто-то улетает на летний отдых, а кто-то остается – но главное, поддерживать связь и делиться впечатлениями.

Катерина, блогер, Москва. Instagram: @nevzorovakati

– Что успела сделать я этим летом? Полюбить московскую погоду, открыть в себе новые эмоции и чувства: с появлением в семье собаки Диди я как будто стала мамой. Да и Диди во многом напоминает ребенка.

5. Лето – значит, пора купаться. А с такими спасительницами и бояться нечего (но за буйки все равно не заплывать!).

Кристина, мама-блогер, Казань, Instagram: @bocharova_kazan

– Лето – это, как ни банально, ветер, пляжи, солнце – и мои личные спасатели Малибу!

6. Когда живешь на яркой стороне, готовься постоянно подниматься к новым вершинам #живинаяркойстороне

Билайн, Instagram: @beelinerus. Автор фото: @molli_______________________/

7. Летом за спиной будто вырастают крылья!

Анастасия Губинская, фотограф и блогер, Казань. Instagram: @a_gubinskaya

– Лето слишком коротко, не хочется терять ни минуты! А цветение – еще более скоротечный момент, и насладиться им хочется всегда. Это поле фацелий находится недалеко от Казани, и в этом году оно произвело настоящий фурор! Полюбоваться им и сделать на память фотографии было обязательным пунктом из списка дел, которые я хотела успеть этим летом.

8. Что на том берегу? Самое время узнать!

Олег Самойлов, фотограф, Казань. Instagram: @olegsamoilov

– Рано утром поехали на озеро Лебяжье, которое расположено недалеко от Казани, чтобы застать самый красивый свет. Нам повезло, и появился туман на 10 минут. Лето прекрасно такими моментами!

9. Когда твоего хозяина переполняет вдохновение.

Гомер, блогер, креатор и ивентор, Москва @hiplaneta

– И все же лето дает больше свободы для творчества и идей! А на фотографии мы решили показать с крохой Бейонсе, как мчимся по утрам на работу. Важно не забыть взять с собой главный напиток утра. Кофе окрыляет!

10. По сказочному цветущему полю – прямиком к мечте!

Галина, фотограф, Якутск. Instagram: @davydovagalina6533

– Люблю свою Якутию! Ее короткое лето дарит всем нам волшебные моменты! Это счастье – бегать босиком по речке, ловя серебристые капли воды, ловить бабочек, носить веночки из полевых цветов, сидеть просто так на изгороди, болтая ножками... Остановись, мгновение! Жаль, что оно слишком короткое. Может, поэтому оно так дорого, наше лето?

Самыми яркими моментами хочется без промедления делиться с друзьями и близкими. Хорошо, что с развитием высокоскоростного мобильного интернета это можно сделать оперативно практически в любой точке города и даже в загородных локациях. "Билайн" поможет оставаться на связи и без проблем загружать снимки в соцсети или отправлять их в мессенджеры или на почту. Оператор непрерывно развивает собственную сеть, чтобы увеличивать покрытие и качество связи – скоростное соединение появляется в отдаленных уголках, которые так эффектно смотрятся на фотографиях.

Позитивные эмоции и воспоминания о лете – это то, что согреет, когда наступят холода, поэтому не стесняйтесь без ограничений делиться своими лучшими снимками.