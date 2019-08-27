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Новости

Двое полицейских принудили к сексу на пляже 17-летнюю спортсменку

, ИА "Амител"
Против правоохранителей возбудили уголовное дело
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Стражи правопорядка в Анапе вынудили 17-летнюю девушку заняться сексом на пляже, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое полицейских ночью 26 августа угрожали привлечь гостью города к административной ответственности, если она не вступит с ними в интимную связь. В конечном итоге девушка исполнила их требование.

Теперь правоохранители стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточняют "Кубанские новости", сотрудники полиции застали на пляже юную спортсменку за занятием любовью со своим парнем.

Совершеннолетнего возлюбленного девушки они отпустили, а вот ее стали запугивать тем, что ее поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, если она не удовлетворит их сексуальные потребности.

Подозреваемых уволили из органов внутренних дел. Вместе с ними от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник ОМВД России по Анапе.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2019 14:30
- гость -

что-то новое однако... с фантазией полицаи)

0  0
27.08.2019 14:58
- гость -

Давайте не называть преступников правоохранителями. Надеюсь, после отсидки станут обычными 3,14 .

0  0
27.08.2019 15:00
- гость -

Такое уже и не удивляет. Уже все знают, что за "людей" набрали работать в полицию и росгвардию.

0  0
27.08.2019 15:07
- гость -

Отбор очевидно жесткий...

0  0
27.08.2019 15:09
- гость -

Наберут по объявлению, а этих так вообще через постель взяли....

0  0
27.08.2019 15:11
Александр

Подозреваю, что они не русской национальности.

0  0
27.08.2019 15:17
гiсть

да они пошутили скорее всего, а она повелась
что им, отказываться было что ли?

0  0
27.08.2019 15:18
-гость-

надеюсь хоты бы по животу не били

0  0
27.08.2019 15:28
гiсть

а по животу и не бил никто и в прошлый раз

0  0
27.08.2019 15:35
- гость -

Понятно - по печени полицай бил...

0  0
27.08.2019 15:53
гость

А парень что, ушел???!!! Его отпустили, он ушел. Н-да, герой.

0  0
27.08.2019 16:35
Санёк

27.08.2019 15:53
гость/////////////
Во во, что это за парень такой, видимо он знал ее час)))

0  0
27.08.2019 16:53
- гость -

Надеюсь, лет по пять им прилепят каждому.

0  0
27.08.2019 16:56
- гость -

16:53
- гость -
Надеюсь, лет по пять им прилепят каждому.

Медали дадут - приняли на себя весь порок и разврат!

0  0
27.08.2019 16:58
- гость -

А как доказали-то что вообще что-то было ? Опять только ее слова ?

0  0
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