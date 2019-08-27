Двое полицейских принудили к сексу на пляже 17-летнюю спортсменку

Стражи правопорядка в Анапе вынудили 17-летнюю девушку заняться сексом на пляже, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, двое полицейских ночью 26 августа угрожали привлечь гостью города к административной ответственности, если она не вступит с ними в интимную связь. В конечном итоге девушка исполнила их требование.
Теперь правоохранители стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Как уточняют "Кубанские новости", сотрудники полиции застали на пляже юную спортсменку за занятием любовью со своим парнем.
Совершеннолетнего возлюбленного девушки они отпустили, а вот ее стали запугивать тем, что ее поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, если она не удовлетворит их сексуальные потребности.
Подозреваемых уволили из органов внутренних дел. Вместе с ними от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник ОМВД России по Анапе.
Комментарии
что-то новое однако... с фантазией полицаи)
Давайте не называть преступников правоохранителями. Надеюсь, после отсидки станут обычными 3,14 .
Такое уже и не удивляет. Уже все знают, что за "людей" набрали работать в полицию и росгвардию.
Отбор очевидно жесткий...
Наберут по объявлению, а этих так вообще через постель взяли....
Подозреваю, что они не русской национальности.
да они пошутили скорее всего, а она повелась
что им, отказываться было что ли?
надеюсь хоты бы по животу не били
а по животу и не бил никто и в прошлый раз
Понятно - по печени полицай бил...
А парень что, ушел???!!! Его отпустили, он ушел. Н-да, герой.
27.08.2019 15:53
гость/////////////
Во во, что это за парень такой, видимо он знал ее час)))
Надеюсь, лет по пять им прилепят каждому.
16:53
- гость -
Надеюсь, лет по пять им прилепят каждому.
Медали дадут - приняли на себя весь порок и разврат!
А как доказали-то что вообще что-то было ? Опять только ее слова ?