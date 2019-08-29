Плюс 225 рублей. В Алтайском крае подняли прожиточным минимум пенсионеров на 2020 год

Новый размер прожиточного минимума для пенсионеров установили в Алтайском крае на 2020 год. Он больше уровня текущего года на 225 рублей. Соответствующее решение приняли депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 29 августа, передает корреспондент Amic.ru из зала заседаний.
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2020 году будет на уровне 8894 рублей. В 2019 году он составляет 8669 рублей, в 2018 году был в размере 8543 рубля, в 2017 – 8363 рубля. Это сумма ежемесячного материального обеспечения неработающих пенсионеров, ниже которой они не могут получать. Если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, то пенсионер получает федеральную или региональную доплату.
В Алтайском крае на получение доплаты претендуют около 105 тысяч пенсионеров.
В 2019 году, исходя из прожиточного минимума, 106 тысяч алтайских пенсионеров получили федеральную социальную доплату к пенсии. В среднем в месяц прибавка составила 313 рублей.
Комментарии
глубинный народец. А в маскве минимальная пенсия 19500 тем временем.
Мэр Москвы сообщил, что стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повысят до 19,5 тыс. рублей. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров увеличена с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. рублей.
На 2000 рублей !!!
225 рублей - две пачки сигарет. Видимо курить стали больше.
ну всё. теперь старики встанут с колен и заживут ...
достойно, Спасибо !!! нашему не слагаемому правительству и деду лично....
обласкали стариков
ну теперь все пенсионеры с Алтая рванут по казино Монте-Карло и Лас-Вегаса, спасибо депутатам, не спят, всё о народе думают
Ох ты ж емае..сумма то какая..теперь не только хлеб позволить смогут , но и молоко!
Теперь можно ни чем себе не отказывать, да? Как там говорили в старости посвятить путешествиям и отдыху? )))) Твари. Издевательство какое то.