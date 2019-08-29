Плюс 225 рублей. В Алтайском крае подняли прожиточным минимум пенсионеров на 2020 год

Новый размер прожиточного минимума для пенсионеров установили в Алтайском крае на 2020 год. Он больше уровня текущего года на 225 рублей. Соответствующее решение приняли депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 29 августа, передает корреспондент Amic.ru из зала заседаний.

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2020 году будет на уровне 8894 рублей. В 2019 году он составляет 8669 рублей, в 2018 году был в размере 8543 рубля, в 2017 – 8363 рубля. Это сумма ежемесячного материального обеспечения неработающих пенсионеров, ниже которой они не могут получать. Если пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, то пенсионер получает федеральную или региональную доплату.

В Алтайском крае на получение доплаты претендуют около 105 тысяч пенсионеров.

В 2019 году, исходя из прожиточного минимума, 106 тысяч алтайских пенсионеров получили федеральную социальную доплату к пенсии. В среднем в месяц прибавка составила 313 рублей.