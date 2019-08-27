Варламов похвалил реконструкцию "расстрела предателя" в Алтайском крае

Популярный блогер Илья Варламов обратил внимание на реконструкцию сражения Красной армии с фашистами в рамках военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж", который прошел в Алтайском крае.
Больше всего блогера заинтересовал эпизод, где во всех деталях реконструируют показательную казнь предателя.
"Я искуплю! Немцы заставили меня! В своего же стрелять будете!" – пытается разжалобить исполнителей приговора приговоренный к смертной казни.
Но советские солдаты непреклонны. Гремят выстрелы. "Смерть предателям Родины", – возвещают со сцены. Среди зрителей слышны изумленные возгласы и даже чей-то смех.
"Этот эпизод вызвал множество споров. Одни россияне расстраиваются, что массовые расстрелы "предателей Родины" все никак не вернутся в нашу ежедневную повестку. Другие говорят, что показывать такое на фестивале, который посетило много детей, как минимум неэтично, – написал Варламов. – Но, по-моему, организаторов фестиваля можно даже похвалить за такой смелый ход и такую достоверную реконструкцию событий. Теперь кто-нибудь задумается: а что, во время войны наши правда так легко расстреливали наших? Правда".
Ранее Варламов уже упоминал Барнаул. Так, в 2016 году он номинировал на антипремию "Стеклянный болт" сразу четыре примера неудачного, на его взгляд, благоустройства в столице Алтайского края.
Он обратил внимание на "светофор-убийцу" в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Анатолия. Вторым под каток критики попал пешеходный переход возле гимназии № 45 на улице Союза Республик с "полосой препятствий".
Также блогер обращает внимание на парковку для инвалидов у здания бывшего ТЮЗа на улице Пионеров, где установлен забор, блокирующий высадку людей с ограниченными возможностями на тротуар.
Завершился обзор снимками тротуара у здания комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула на улице Короленко, где установили ограничители парковки, которые, по мнению некоторых, мешают пешеходам.
Комментарии
«Прославились» с этой реконструкцией в Шипуново на всю страну. Теперь смеются все над нами. Нет бы чем хорошим прославиться, например, намолотить 6 млн тонн пшеницы.....да нет, кишка тонка
"а что, во время войны наши правда так легко расстреливали наших?"
Нет, Варлаша, вот так легко наши расстреливали ВАШИХ.
"Теперь кто-нибудь задумается: а что, во время войны наши правда так легко расстреливали наших? Правда"
Ну у кого в черепной коробке мозги тот и так всё понимает, включая приказ 227, ну а у кого пусто, тому и задумываться нечем.
Хорошая реконструкция.Мне нравится.Конечно не понравится месному и аборигену,что впрочем одно и тоже:тем же самым и по тому же месту.
15:43
- гость -
Нет, Варлаша, вот так легко наши расстреливали ВАШИХ.
Так у тебя дед в Вермахте служил?
Во-первых не на его взгляд, а это действительно полная безграмотность и низкая компетенция.
Во-вторых Барнаул действительно является образчиком того, как не должна проводиться застройка и благоустройство современного города.
В-третьих, реконструкция конечно же полный маразм. Это уже где-то рядом с некрофилией.