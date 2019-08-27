Варламов похвалил реконструкцию "расстрела предателя" в Алтайском крае

Популярный блогер Илья Варламов обратил внимание на реконструкцию сражения Красной армии с фашистами в рамках военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж", который прошел в Алтайском крае.

Больше всего блогера заинтересовал эпизод, где во всех деталях реконструируют показательную казнь предателя.

"Я искуплю! Немцы заставили меня! В своего же стрелять будете!" – пытается разжалобить исполнителей приговора приговоренный к смертной казни.

Но советские солдаты непреклонны. Гремят выстрелы. "Смерть предателям Родины", – возвещают со сцены. Среди зрителей слышны изумленные возгласы и даже чей-то смех.

"Этот эпизод вызвал множество споров. Одни россияне расстраиваются, что массовые расстрелы "предателей Родины" все никак не вернутся в нашу ежедневную повестку. Другие говорят, что показывать такое на фестивале, который посетило много детей, как минимум неэтично, – написал Варламов. – Но, по-моему, организаторов фестиваля можно даже похвалить за такой смелый ход и такую достоверную реконструкцию событий. Теперь кто-нибудь задумается: а что, во время войны наши правда так легко расстреливали наших? Правда".

Ранее Варламов уже упоминал Барнаул. Так, в 2016 году он номинировал на антипремию "Стеклянный болт" сразу четыре примера неудачного, на его взгляд, благоустройства в столице Алтайского края.

Он обратил внимание на "светофор-убийцу" в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Анатолия. Вторым под каток критики попал пешеходный переход возле гимназии № 45 на улице Союза Республик с "полосой препятствий".

Также блогер обращает внимание на парковку для инвалидов у здания бывшего ТЮЗа на улице Пионеров, где установлен забор, блокирующий высадку людей с ограниченными возможностями на тротуар.

Завершился обзор снимками тротуара у здания комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула на улице Короленко, где установили ограничители парковки, которые, по мнению некоторых, мешают пешеходам.