Гасаев, Никулин и Винс попросили у Томенко помещение для Алтайского театра эстрады

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с членами команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" в ходе личного приема граждан, сообщается на официальном сайте региона.

Участники театра-студии "Калейдоскоп", известные как "Дети лейтенанта Шмидта", обратились к Томенко с просьбой оказать финансовую поддержку и помочь найти помещение для создания на Алтае театра эстрады.

"Предпринимая такие шаги, мы должны многое взвесить. Это решение государственное, оно должно быть с разных сторон рассмотрено и проанализировано, обсуждено", – ответил на просьбу Томенко и дал поручение местному Минкультуры изучить вопрос и предложить возможные варианты его решения.

Судя по фото, на встречу пришли Виталий Гасаев, Дмитрий Никулин и Петр Винс. По их словам, такой театр будет единственным за Уралом.

Обратились к главе региона и не широко известные люди. Так, жительница барнаульского поселка Казенная Заимка попросила помочь с водопроводом, который с мая по август не работает. Также в поселке нет уличного освещения, а дороги во время дождей размывает. Губернатор поручил администрации Барнаула разобраться в данных вопросах.

Жительница поселка Новомихайловка обратилась с просьбой помочь в ремонте дома, пострадавшего от пожара. В семье два несовершеннолетних ребенка. Нужно подвести газ и приобрести строительные материалы. Губернатор дал поручение региональному Минсоцзащиты оказать помощь.

Томенко также попросили сохранить конноспортивный клуб при барнаульском санатории "Обь". Здесь занимаются в основном подростки. Стало известно, что лошадей планируют продать, а это означает, что организация прекратит существование. Губернатор дал поручение по сохранению клуба.

Ранее участники шоу-театра "Калейдоскоп" рассказали шестикласснику, почему не стали бы советовать молодым идти в артисты.