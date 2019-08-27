Мать задержанной администраторши приюта "Успех" отрицает признательные показания

Мать администратора приюта "Мир без наркотиков – "Успех" Ларисы Ягофаровой, которую накануне задержали по подозрению в мошенничестве, отрицает признательные показания своей дочери, пишет "ТОЛК".
Ранее сообщалось, что Лариса Ягофарова призналась в том, что незаконно завладела квартирой пенсионерки.
"Ее арестовали незаконно, она не являлась с повинной и никаких признательных показаний не давала. На ней вообще вины нет никакой", – рассказала мать задержанной.
Она подтвердила, что ее дочь действительно находится в СИЗО. "Забрали несмотря на то, что у нее двое детей. Под домашний арест не отпустили как социально опасный элемент, как будто она зарежет кого-то", – возмущается женщина.
По словам матери, сейчас ей не разрешают свиданий с дочерью.
Напомним, скандал с барнаульским "Успехом" случился в мае 2019 года. В Сети оказалось видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены. Сейчас ведется следствие.
Ранее стало известно, что "Мир без наркотиков – "Успех" организовал приют для пожилых людей. Не меньше 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей.
Когда же туда приехали журналисты, пожилых людей уже перевезли в другое место, оставив бездыханное тело женщины на кровати, накрытое одеялом.
Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.
Комментарии
ну правильно, теперь детьми прикрываться будут! не законно???да вы мамаша , вообще видели чем ваша дочура занималась??? хорошо бы она к вам на старости лет так же отнеслась , как к тем пенсионерам, "приют" для которых она организовала! Нет совести у вас совсем! помалкивала бы лучше сидела, чем интервью раздавать! Там вашей дочке и место!!!!!
Ралису в турму, детишек в детдом.
14.07.19 г в #СХЦ #Барнаул традиционно прошло воскресное богослужение.
Ликует душа, укрывшаяся от суеты мирской в лоне церкви!
Мы хвалили Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно!
Сегодня слово от Бога изрекала пасторская семья Ягофаровых.
В частности, пастор Лариса выступила с основной проповедью:
"Не отпусти свою миссию".
Существуют определённые принципы этики христианства.
Иисус в притчах описывал миссию, как свою, так и сатаны, применительно к будущей церкви(Ин.10:1-18).
Иисус - хозяин церкви. Он приходит на каждое собрание, где Его ждут и верят в Него.
Миссия Христа - дать нам спасение и "жизнь с избытком". В идеале - избыток покрывает чей-то недостаток.
Избыток подразумевает мир с творцом и с самим собой в единстве духа, души и тела.
У каждого свой недостаток. Например, нищий Вартимей был слеп(Мк.10:46-52).
Анализируя символические значения города Иерихон с его трагической историей, заболевания и образа жизни Вартимея, мы видим прообраз существования человека до появления Христа в его жизни.
Она ещё и пасторша
Церковь Евангельских Христиан "Новый Город" г.Барнаула ... - СБИС
Печенкин Александр Владимирович. ПАСТОР (ПРЕСВИТЕР). На рынке более 2.5 лет
Вся суть
"рафик неуиноуат", как всегда, а чего вы от матери хотели услышать?
что за мода пошла у матерей преступников брать интервью