Мать задержанной администраторши приюта "Успех" отрицает признательные показания

Мать администратора приюта "Мир без наркотиков – "Успех" Ларисы Ягофаровой, которую накануне задержали по подозрению в мошенничестве, отрицает признательные показания своей дочери, пишет "ТОЛК".

Ранее сообщалось, что Лариса Ягофарова призналась в том, что незаконно завладела квартирой пенсионерки.

"Ее арестовали незаконно, она не являлась с повинной и никаких признательных показаний не давала. На ней вообще вины нет никакой", – рассказала мать задержанной.

Она подтвердила, что ее дочь действительно находится в СИЗО. "Забрали несмотря на то, что у нее двое детей. Под домашний арест не отпустили как социально опасный элемент, как будто она зарежет кого-то", – возмущается женщина.

По словам матери, сейчас ей не разрешают свиданий с дочерью.

Напомним, скандал с барнаульским "Успехом" случился в мае 2019 года. В Сети оказалось видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены. Сейчас ведется следствие.

Ранее стало известно, что "Мир без наркотиков – "Успех" организовал приют для пожилых людей. Не меньше 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей, утверждают журналисты.

Когда же туда приехали сотрудники телеканала, пожилых людей уже перевезли в другое место. Один из них не дожил до этого момента – бездыханное тело женщины лежало на кровати, накрытое одеялом.

Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24".