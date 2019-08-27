Жительнице Алтая за долг банку заблокировали карту. Теперь пенсию получают коллекторы

Жительница Чарышского района пожаловалась алтайскому омбудсмену Борису Ларину на коллекторов, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
"Несколько лет назад у нас в селе работало отделение "Росбанка", многие там брали кредиты и их исправно выплачивали. И продолжали выплачивать даже после закрытия его местного отделения. Но когда подошел срок внесения очередного платежа, мне рассказали, что счета больше не обслуживаются и, следовательно, дальше платить по кредиту мне некуда", – рассказала Ларину пенсионерка.
Поскольку уведомления о судьбе кредитов в селе никто не получил, многие решили, что платить больше не нужно. Однако уже в начале этого года многие жители района обнаружили в почтовых ящиках судебные приказы о взыскании с них задолженности.
"В мае этого года без какого-либо уведомления на мою пенсионную банковскую карту наложили арест, а затем с меня стали списывать большую часть пенсии. Как выяснилось, в общей сложности я оказалась должна коллекторам 18 тысяч рублей", – пожаловалась женщина.
Ларин "пообещал разобраться в незаконном удержании денежных средств из пенсии" жительницы Алтая.
Ранее коллекторы попросили доступ к номерам должников. Соответствующее предложение поступило в Госдуму от Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Комментарии
Если постановил суд. Значит омбудсмена сомневается в законности принятого решения.
Страна парадоксов, как ни крути.
а разве коллекторы могут накладывать арест на счета физлиц?
это же функция судебных приставов
так им и надо, нечего кредиты брать!
Надо спросить за кого она голосовала и по результатам - пожалеть или рассмеяться в лицо.
а разве коллекторы могут накладывать арест на счета физлиц?
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Можно принести исполнительный лист в банк и банк будет обязан взыскивать деньги. Это пенсионер, пенсию у нас через СБ платят, поэтому все нетрудно найти. Самый простой способ - это идти и отменить судебный приказ, это как 2 пальца. А в настоящий суд никто из коллекторов из-за 2-х тысяч не пойдет.