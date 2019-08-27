Жительнице Алтая за долг банку заблокировали карту. Теперь пенсию получают коллекторы

Жительница Чарышского района пожаловалась алтайскому омбудсмену Борису Ларину на коллекторов, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

"Несколько лет назад у нас в селе работало отделение "Росбанка", многие там брали кредиты и их исправно выплачивали. И продолжали выплачивать даже после закрытия его местного отделения. Но когда подошел срок внесения очередного платежа, мне рассказали, что счета больше не обслуживаются и, следовательно, дальше платить по кредиту мне некуда", – рассказала Ларину пенсионерка.

Поскольку уведомления о судьбе кредитов в селе никто не получил, многие решили, что платить больше не нужно. Однако уже в начале этого года многие жители района обнаружили в почтовых ящиках судебные приказы о взыскании с них задолженности.

"В мае этого года без какого-либо уведомления на мою пенсионную банковскую карту наложили арест, а затем с меня стали списывать большую часть пенсии. Как выяснилось, в общей сложности я оказалась должна коллекторам 18 тысяч рублей", – пожаловалась женщина.

Ларин "пообещал разобраться в незаконном удержании денежных средств из пенсии" жительницы Алтая.

Ранее коллекторы попросили доступ к номерам должников. Соответствующее предложение поступило в Госдуму от Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.