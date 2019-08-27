Коллекторы заблокировали алтайской пенсионерке карту и начали переводить себе пенсию

Жительница Чарышского района пожаловалась алтайскому омбудсмену Борису Ларину на коллекторов, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

"Несколько лет назад у нас в селе работало отделение "Росбанка", многие там брали кредиты и их исправно выплачивали. И продолжали выплачивать даже после закрытия его местного отделения. Но когда подошел срок внесения очередного платежа, мне рассказали, что этот банк обанкротился, его счета больше не обслуживаются и, следовательно, дальше платить по кредиту мне некуда", – рассказала Ларину пенсионерка.

Поскольку уведомления о судьбе кредитов в селе никто не получил, многие решили, что платить больше не нужно.

"В мае этого года без какого-либо уведомления на мою пенсионную банковскую карту наложили арест, а затем с меня стали списывать большую часть пенсии. Как выяснилось, в общей сложности я оказалась должна коллекторам 18 тысяч рублей, при том что на момент банкротства "Росбанка" оставалось всего около двух тысяч", – пожаловалась женщина.

Ларин пообещал разобраться "в незаконном удержании денежных средств из пенсии" жительницы Алтая.

Ранее коллекторы попросили доступ к номерам должников. Соответствующее предложение поступило в Госдуму от Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.