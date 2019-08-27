Средний размер льготной ипотеки на Алтае составляет от 1,5 млн до 1,7 млн рублей

Льготную ипотеку по ставке 6% годовых за последние четыре месяца получили 94 семьи, рассказали Amic.ru в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Если в семье несколько детей и хотя бы один из них родился (родится) в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно, то семья может принять участие в программе льготного кредитования. Если уже оформлена ипотека в банке, то заявители могут снизить процентную ставку до 6% годовых (при условии личного и имущественного страхования) на весь срок кредита. Для этого можно воспользоваться программой рефинансирования по ипотеке с господдержкой.

Как отметила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, в регионе ежегодно рождается около 17 тысяч вторых и последующих детей. Эти семьи могут претендовать на получение льготной ипотеки. На сегодняшний день очередей за ней нет, поскольку банками заявки отрабатываются оперативно, в рабочем порядке.

"Хочу отметить, что получение льготной ипотеки на новых условиях сегодня востребовано семьями. Так, с апреля по июль 2019 года льготную ипотеку получили 94 семьи. За 2018 год и в период с января по март 2019 года на старых условиях льготную ипотеку получили 150 семей. Средний размер льготной ипотеки на одну семью составляет от 1,5 млн до 1,7 млн рублей. Мы ведем обширную информационную кампанию, взаимодействуем с банками и уверены, что программа льготного кредитования станет востребованной мерой социальной поддержки среди жителей края", – сказала Оськина.

Кроме того, 34 семьи оформили дополнительное соглашение о рефинансировании в соответствии с действующим законодательством.

При этом, как рассказали в Минсоцзащиты, часть банков предлагают оформить льготную ипотеку для семей на еще более выгодных условиях. Так, ВТБ предлагает 5% годовых, "Россельхозбанк" и банк "Левобережный" – 5,2%, "Сибсоцбанк" – 5,7%.

Всего было выделено средств на предоставление льготной ипотеки (на новых условиях) 94 семьям на общую сумму 152 млн 297,23 тыс. рублей. В том числе на рефинансирование – 43 млн 739,33 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для семей с двумя детьми сделали бессрочной.