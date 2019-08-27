Новую систему пенсионных накоплений вскоре ожидают большие изменения

Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), пишет "Российская газета" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Я думаю, через неделю объявим вам все детали", – сказал Моисеев, подчеркнув, что уже готовится законопроект о системе пенсионных накоплений.

Концепцию об ИПК разработали в 2016 году. Суть ее в том, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник в размере 6% от зарплаты. При этом ставка может меняться. Но можно и отказаться от уплаты взносов.

Сейчас обсуждается способ вступления россиян в систему. Ранее это предлагалось делать по автоподписке, то есть автоматически включать граждан в систему с возможностью выйти из нее. Позже от этого способа отказались.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил индивидуальные пенсии с одной оговоркой – "молчунов" не будут подключать к системе автоматически.

В Минфине ранее сообщали, что запустить систему планируется с 2020 года.

Новая накопительная пенсионная модель ИПК была разработана Минфином и ЦБ. Она призвана заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой была продлена до 2021 года. Сама заморозка действует с 2014 года.