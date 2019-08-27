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Жители алтайского села Рассвет уже неделю живут без воды. Скважина "ушла в закат"

, ИА "Амител"
Селяне, у которых есть собственные скважины, делятся водой с соседями
Центральное водоснабжение в поселке отключили 21 августа / Фото: putevoditel-altai.ru

Центральное водоснабжение в поселке отключили 21 августа / Фото: putevoditel-altai.ru

Новую скважину необходимо бурить в алтайском селе Рассвет, где люди неделю живут без воды, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Центральное водоснабжение в поселке отключили 21 августа, поскольку истощилась скважина, прослужившая 12 лет.

Местные власти готовят проектную документацию на новую скважину. Однако некому бурить: в районе нет необходимых специалистов, которых сейчас ищут в других территориях.

Без воды в Рассвете находятся школа, ФАП и 113 домов, в которых проживает свыше двухсот человек – больше половины поселка.

В сельсовете надеются, что центральное водоснабжение восстановят к 8 сентября. Пока организован подвоз технической воды. Кроме того, жители, у которых есть собственные скважины, делятся водой с соседями.

Прошлым летом проблема со скважиной была в Ребрихе. Пришлось провести капитальный ремонт скважины, а по сути – пробурить новую. На эти цели из бюджета края было выделено 2,3 млн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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