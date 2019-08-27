Кирпичи начали делать на барнаульском сереброплавильном заводе

Ведется работа над созданием первой партии кирпичей / Фото: vk.com/barneos22

На барнаульском сереброплавильном заводе начали делать кирпичи, которые необходимы для реставрации, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

На территории памятника архитектуры волонтеры начали производить реставрационный кирпич по старинной технологии XVIII века. Их будут использовать для срочных противоаварийных работ на плотине завода.

Потребуется около 1000 кирпичей. Сейчас ведется работа над созданием первой партии.

Принять участие в создании кирпичей может любой желающий. Вам разрешат помесить ногами глину и научат формовать "богатырский" кирпич. Такое развлечение обойдется в 300 рублей.

Есть и возможность пожертвовать деньги. Если их достаточно для создания 100 кирпичей, то можно будет оставить на них свою подпись или уникальный знак, который сохранится при обжиге.

Ранее ходили слухи, что на месте сереброплавильного завода построят торговый центр.