Программа праздничных мероприятий на День города Барнаула. Будет восемь площадок

7 сентября Барнаул отметит 289-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный". Также будут задействованы районные площадки, с программой мероприятий на которых можно ознакомиться на официальном сайте города.

Площадка перед Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова

10:00-16:00 – Автомобильное ретрошоу "Здравствуй, земля Целинная!"

Парк культуры и отдыха "Центральный"

12:00-13:00 – Концерт оркестра культурного центра МВД России по Алтайскому краю

13:00-14:00 – Игровая программа для детей о здоровом питании "Полезный урок от профессора Облепишкина"

14:00-22:00 – Выставка цветов "Театр красок!"

14:00-22:00 – Выставка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров"

14:00-16:00 – Праздничная программа "Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район!"

16:00-17:00 – Концерт Барнаульского духового оркестра "Будь славен, Барнаул!"

17:00-22:00 – Праздничная программа "Песни, танцы, карусель"

22:00 – Праздничный салют

Набережная реки Оби

11:00-14:00 – Спортивный марафон, забег по лестнице Нагорного парка

12:00-16:00 – Выставка творческих работ учащихся детских школ искусств города (на смотровых площадках лестницы)

12:00-14:00 – "Здравствуйте, люди!" – встреча с шукшинскими героями в исполнении актеров Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина

14:00-15:00 – Концерт казачьего детского хора "Услада" Барнаульской детской музыкальной школы № 5

15:00-16:00 – Концерт коллективов Детской школы искусств № 6 "Русский квинтет" и "Акварель"

16:00-16:30 – Показательные выступления авиагруппы "Лидер" и спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ

16:30-17:30 – Концерт ансамбля преподавателей "Ретро" Барнаульской детской музыкальной школы № 2

18:00-19:00 – Концерт Барнаульского духового оркестра "Будь славен, Барнаул!"

19:00-21:00 – Концерт кавер-группы One day band

Улица Мало-Тобольская

10:00 – Фотовыставка "В нашем городе сказки прячутся"

10:00-16:00 – Выставка студенческих дизайн-проектов Алтайского государственного института культуры

10:00-20:00 – Ремесленная ярмарка мастеров Алтайского края

Университетский дворик (пр. Ленина, 61)

14:00-17:00 – Концертная программа "Барнаул студенческий, молодежный, творческий!"

Нулевой километр

10:00-15:00 – Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем"

Площадь Советов

10:00-11:00 – Презентация спортивных организаций города

11:00 – Старт соревнований, посвященных празднованию Дня города, по девяти видам спорта: стритболу, армрестлингу, шахматам, кросс-фиту, гиревому спорту, силовому экстриму, силе удара, спортивному ориентированию, воркауту

11:00-12:30 – Церемония открытия спортивного праздника "Барнаул спортивный – город чемпионов"

12:30 – Старт легкоатлетических соревнований "Кросс Нации"

15:00-17:00 – Соревнования по велоспорту

18:00-21:00 – Международный турнир по профессиональному боксу "Великий бой на великом Алтае"

Площадь Сахарова

10:00-16:00 – Выставочный ряд организаций дополнительного образования "Барнаул – Десятилетию детства!"

13:00-14:00 – Торжественное открытие Дня города "Мой город – лучший на Земле!"

14:00-15:30 – Праздничный концерт детских творческих коллективов города "Пусть детство звонкое смеется!"

15:30-17:00 – Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю "Город счастья, любви и добра!"

17:00-17:30 – Подведение итогов зональной городской студенческой стройки "Барнаул – 2019"

17:30-18:00 – Финал конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2019"

18:00-19:00 – Парад российского студенчества

19:00-20.00 – Молодежная праздничная программа "Барнаул – столица мира"

20:00-22.00 – Большая вечерняя эстрадная программа "Барнаул зажигает звезды"

22:00 – Праздничный фейерверк "Под звездным небом Барнаула"