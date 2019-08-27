Депутаты и чиновники приехали в Бийск для решения конфликта по декларациям

Депутаты парламента Алтайского края от всех четырех фракций, а также представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань приехали во вторник, 27 августа, в Бийск на совещание по проблеме деклараций депутатов. Из-за этого неоднозначного вопроса была сорвана недавняя сессия в городской думе.

Совещание инициировал глава Бийска Александр Студеникин. Он пригласил делегацию из Барнаула, чтобы разъяснить местным парламентариям поправки в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Именно этот закон регулирует ответственность народных избранников за ошибки и неточности в декларациях.

До недавнего времени единственная мера в отношении нарушителей, даже если допущена не значимая техническая неточность, – лишение мандата. Именно этот вопрос (лишение полномочий двух единороссов, одного коммуниста и одного либерал-демократа) рассматривали на сессии Бийской гордумы 22 августа. Но заседание было сорвано из-за неоднозначной позиции депутатов.

Поправки в закон инициировала партия "Единая Россия" и лично зампред Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Стелла Штань рассказала народным избранникам, что теперь в законе есть разные меры: предупреждение, лишение депутата работы в муниципальном собрании на постоянной основе, а также лишение мандата, как крайняя мера.

"Норма сейчас сформулирована так, что есть возможность дифференцировать меры наказания, состав проступка в части недостоверности сведений в декларации. Нет однозначного ответа на вопрос, является ли неуказание в декларации трех рублей значительным нарушением, или может ли быть веским основанием для лишения мандата депутата за неуказанный в декларации нулевой счет, который независимо от его желания открыли в банке, когда он брал ипотеку. Эти решения уже нужно будет принимать вам, муниципальным депутатам", – пояснила она.

Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов рассказал, что в четверг, 29 августа, эти поправки будут внесены в краевой закон. После этого эксперты разработают "модельный порядок" – рекомендация для муниципальных собраний по трактовке нарушений в декларациях о доходах и принятию мер по отношению к допустившим их. Иными словами, за какие нарушения какую меру ответственности рекомендуется принять.

Депутат АКЗС, руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько призвал народных избранников Бийска возобновить нормальную работу парламента и сохранить работоспособность представительного органа.