"Если вы есть – будьте первыми" – именно эти слова легендарного поэта Роберта Рождественского точно и кратко описывают концепцию развлечений в ТРЦ "Пионер". Поэтому проект "Pioneer cinema"* – сочетание превосходного звука, четкости и яркости картинки, а также удобные кресла с эффектом присутствия. Это, конечно, необходимая основа идеального киносеанса, но далеко не все.

"Пионер" создает целостную инфраструктуру для любителей кино. Девять кинозалов – от VIP hall* до классических, – чтобы вы точно нашли место по душе. А специальный зал Love hall* идеально подойдет для свидания вашей мечты.

Хлеба и зрелищ? Легко! К лучшим киноновинкам мы предлагаем широкий ассортимент снеков и напитков и, конечно, хрустящий попкорн. Полезная новинка в баре кинотеатра – ПП-снеки специально для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.

Но "Пионер" – не просто кинотеатр: это намного больше чем обычные сеансы. Специальные детские показы, совмещенные с увлекательными мастер-классами, фильмы на языке оригинала, праздники и развлекательные мероприятия в честь премьеры картины и многое-многое другое. Новинка кинотеатра – "Игра до сеанса", которая развлекает гостей до начала показа.

"Пионер" создает настроение, а не просто транслирует его. Поэтому каждый показ проводится с максимальным вниманием, каждый гость ценится как самый важный, а каждый день проходит в стремлении к лучшему.

Кинотеатр "Пионер" ждет вас в гости на 4-м этаже ТРЦ "Пионер". Следите за новостями и событиями в группах кинотеатра в "ВКонтакте" и "Инстаграме", а также на сайте, и приходите за новыми впечатлениями!

Мы ждем вас!

"ПИОНЕР ПАРК" в ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102 в

тел.: 590-421

*Пионер Синема, ВиАйПи холл, Лав холл – прим.ред.