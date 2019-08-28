Алтайские депутаты просят Москву изменить закон о доплатах сельским труженикам

Депутаты Заксобрания Алтайского края предлагают сделать более справедливым федеральный закон о выплате пенсионерам, отработавшим в селе более 30 лет. Этот вопрос они рассмотрят на сессии в четверг, 29 августа.

Речь о статье 17 федерального закона "О страховых пенсиях". По нему пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве более 30 лет и именно на селе, получают 25% прибавки к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Но право на нее имеют только те пенсионеры, которые сейчас продолжают жить в селе. А те, кто отработал в сфере положенный срок, вышел на пенсию, но уехал в город, доплаты лишаются.

"Мы все понимаем, что переезд в большинстве своем обусловлен объективными причинами. Граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких. А вопросы преобразования населенных пунктов не зависят от желания пенсионеров", – прокомментировала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

С инициативой внести поправки в федеральный закон выступил председатель парламента Алтайского края Александр Романенко. Главное предложение Алтая – давать выплаты труженикам, отработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве, независимо от места их проживания.

По его словам, в АКЗС поступает много обращений от граждан, которые всю жизнь отработали в селе, но после выхода на пенсию уехали. Они справедливо возмущены таким упущением в законе.

Фиксированную выплату сельские труженики получают с января 2019 года. Пенсионеры по старости и инвалиды первой и второй группы получают 1333 рубля, инвалиды третьей группы – 667 рублей. Пока доплату получают 35 тысяч алтайских пенсионеров.