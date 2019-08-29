Сервис автозаймов – это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль и потребность в финансах. Компания "Ваш инвестор" составила чек-лист, который поможет не ошибиться при выборе организации, предоставляющей автозаймы.

1. Убедитесь, что выбранная вами микрофинансовая организация работает на законных основаниях. Проверить это можно просто – компания должна быть внесена в государственный реестр МФО Банка России и иметь соответствующее свидетельство.

2. Познакомьтесь с компанией поближе: зайдите на официальный сайт, узнайте, сколько она работает на рынке, как развивается, какова ее география присутствия, сколько собственных офисов.

3. Внимательно ознакомьтесь с тарифами компании, сравните варианты. Таким образом вы сможете выбрать для себя наиболее комфортный по сроку, льготному периоду и ставке продукт.

4. Проверьте договор займа: важно, чтобы он был абсолютно понятным и прозрачным, с четко прописанной процентной ставкой, размером платежей и прочими условиями, определяющими стоимость и условия займа.

5. Поинтересуйтесь, насколько удобно вам будет погашать автозаём в данной организации, какие способы внесения платежей она предлагает – через интернет, мобильное приложение или в офисах.

6. Найдите отзывы о компании от реальных людей, воспользовавшихся ее услугами, поинтересуйтесь опытом сотрудничества, убедитесь, что она использует цивилизованные методы работы, в том числе в случаях, когда клиенты допускают просрочку платежей.

7. У организации с серьезным подходом к делу наверняка есть ценности и базовые принципы работы, которая она транслирует клиентам и партнерам. Важно понимать, какую позицию она занимает в жизни общества – поддерживает ли социально значимые инициативы, как относится к своим сотрудникам и заботится ли о своей репутации.

8. Узнайте, есть ли у компании программа лояльности и бонусы для постоянных клиентов – например, снижение процентной ставки на последующие займы. При прочих равных условиях это позволит вам существенно сэкономить.

Сервис займов под залог "Ваш инвестор"

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