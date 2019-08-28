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Легко обмануть: мошенники считают жителей Алтайского края самыми доверчивыми

, ИА "Амител"
Чаще всего финансовые преступления совершаются из других регионов
Фото: aishaspb.ru

Фото: aishaspb.ru

Почти в два раза выросло количество преступлений в Алтайском крае, связанных с финансовым мошенничеством. Такие данные за первую половину 2019 года сообщил заместитель начальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Барнаулу Владимир Никитченко участникам круглого стола по теме "Как помочь населению избежать финансового мошенничества", прошедшего в Барнауле 27 августа. Обсуждение организовали Барнаульская городская Дума и Ассоциация по защите прав заемщиков.

"Количество дистанционных финансовых преступлений неуклонно растет. На территории Алтайского края за последние полгода этот рост составил 80%, с 943 до 1700 случаев. В Барнауле за это время было совершено на 36% больше преступлений, рост – с 640 до 873", – привел данные статистики Никитченко.

При этом в других регионах страны статистика по таким преступлениям гораздо ниже. Мошенники предпочитают обманывать именно жителей Алтайского края.

"Мы много общались с коллегами из других регионов, где задерживают таких дистанционных преступников. Почему-то считается, что жители Алтайского края более доверчивы. Жители регионов центральной России гораздо реже попадаются на уловки мошенников", – рассказал Никитченко.

Одной из самых распространенных уловок мошенников остаются звонки и СМС с сообщением, что родственник попал в беду. Схема, которая стала популярной недавно, – звонки владельцам пластиковых карт и попытка узнать CVV-код, с помощью которого снимаются деньги со счетов доверчивых граждан.

Причина, по которой таких преступлений становится все больше, – развитие информационных технологий, отмечает Никитченко. Мошенники научились маскировать свои звонки. Они звонят с московских номеров и даже научились подделывать номера телефонов банков. При этом преступники могут находиться где угодно, технически очень сложно определить их положение. Большинство дистанционных преступлений совершается из других регионов. Это затрудняет работу правоохранительных органов.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

28.08.2019 10:19
гость

жители Алтайского края более доверчивы

Интеллект более низкий?

0  0
28.08.2019 10:26
Медведь-шатун

Государство жуликов и воров что вы хотите....

0  0
28.08.2019 10:38
гость

Эти жулики из народа

0  0
28.08.2019 10:38
Элен

В Алтайском крае живут любители халявы ) Потому и попадаются

0  0
28.08.2019 11:25
гость

в алтайском крае живут бедные, вот и хочется хоть чуть чуть денежек, надеются на чудо

0  0
28.08.2019 11:32
гость

"Эти жулики из народа" и другие тоже

0  0
28.08.2019 11:59
- гость -

Просто есть еще человеческое, но после таких рейдов, народ "оскатится" и будет таким же как "москвич", себе на уме и как бы кого нагреть. И лишний раз не подаст руку помощи, только после обговоренной оплаты. И тогда будем все в одной системе, что в центре что на периферии.

0  0
28.08.2019 12:31
- гость -

На Алтае во все времена люди были более добрые и отзывчивые, чем в других регионах, вот и причина.

0  0
28.08.2019 12:34
- гость -

В студенчестве помню девочек из Кемерова, Новосиба, Иркутска и т.д. в постель без проблем, с Алтайскими посложнее было, нравственность повыше была..

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