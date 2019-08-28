Легко обмануть: мошенники считают жителей Алтайского края самыми доверчивыми

Почти в два раза выросло количество преступлений в Алтайском крае, связанных с финансовым мошенничеством. Такие данные за первую половину 2019 года сообщил заместитель начальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Барнаулу Владимир Никитченко участникам круглого стола по теме "Как помочь населению избежать финансового мошенничества", прошедшего в Барнауле 27 августа. Обсуждение организовали Барнаульская городская Дума и Ассоциация по защите прав заемщиков.
"Количество дистанционных финансовых преступлений неуклонно растет. На территории Алтайского края за последние полгода этот рост составил 80%, с 943 до 1700 случаев. В Барнауле за это время было совершено на 36% больше преступлений, рост – с 640 до 873", – привел данные статистики Никитченко.
При этом в других регионах страны статистика по таким преступлениям гораздо ниже. Мошенники предпочитают обманывать именно жителей Алтайского края.
"Мы много общались с коллегами из других регионов, где задерживают таких дистанционных преступников. Почему-то считается, что жители Алтайского края более доверчивы. Жители регионов центральной России гораздо реже попадаются на уловки мошенников", – рассказал Никитченко.
Одной из самых распространенных уловок мошенников остаются звонки и СМС с сообщением, что родственник попал в беду. Схема, которая стала популярной недавно, – звонки владельцам пластиковых карт и попытка узнать CVV-код, с помощью которого снимаются деньги со счетов доверчивых граждан.
Причина, по которой таких преступлений становится все больше, – развитие информационных технологий, отмечает Никитченко. Мошенники научились маскировать свои звонки. Они звонят с московских номеров и даже научились подделывать номера телефонов банков. При этом преступники могут находиться где угодно, технически очень сложно определить их положение. Большинство дистанционных преступлений совершается из других регионов. Это затрудняет работу правоохранительных органов.
Комментарии
жители Алтайского края более доверчивы
Интеллект более низкий?
Государство жуликов и воров что вы хотите....
Эти жулики из народа
В Алтайском крае живут любители халявы ) Потому и попадаются
в алтайском крае живут бедные, вот и хочется хоть чуть чуть денежек, надеются на чудо
"Эти жулики из народа" и другие тоже
Просто есть еще человеческое, но после таких рейдов, народ "оскатится" и будет таким же как "москвич", себе на уме и как бы кого нагреть. И лишний раз не подаст руку помощи, только после обговоренной оплаты. И тогда будем все в одной системе, что в центре что на периферии.
На Алтае во все времена люди были более добрые и отзывчивые, чем в других регионах, вот и причина.
В студенчестве помню девочек из Кемерова, Новосиба, Иркутска и т.д. в постель без проблем, с Алтайскими посложнее было, нравственность повыше была..