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Оплату за водоснабжение в Каменском районе теперь будет принимать "Алтайэнергосбыт"

, ИА "Амител"
Энергосбытовая компания заключила агентский договор с МУП "Водоканал" Каменского района

АО "Алтайэнергосбыт" информирует абонентов – физических лиц МУП "Водоканал" (Каменский район) о том, что оплату за водоснабжение с 1 сентября 2019 года года необходимо производить на расчетный счет АО "Алтайэнергосбыт". Прием платежей энергокомпания осуществляет согласно агентскому договору, заключенному с муниципальным предприятием.

Оплатить услуги абоненты МУП могут любым удобным способом: в отделениях ПАО "Сбербанк России", системе "Город", клиентском офисе "Каменский" АО "Алтайэнергосбыт" по адресу: г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 148, тел.: +7 (38584) 42-8-80.

По вопросам оплаты коммунальных услуг МУП "Водоканал" можно обращаться по телефону: +7 (38584) 42-8-86.

К населенным пунктам, обслуживаемым МУП "Водоканал" в Каменском районе, относятся села III Интернационал, Аллак, Верх-Аллак, Гонохово, Корнилово, Луговое, Поперечное, Рыбное, Столбово, поселок Раздольный.

АО "Алтайэнергосбыт" напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учета воды, что позволит обеспечить правильный учет потребленных каждым абонентом коммунальных ресурсов.

"Уже не первый год наша компания активно практикует подписание агентских договоров, которые заключаются с предприятиями ЖКХ и предусматривают сбор "Алтайэнергосбытом" оплаты за услуги, оказываемые этими предприятиями (тепло-, водоснабжение, вывоз мусора и т.д.), – рассказал заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров. – Мы видим реальный эффект, от которого выигрывают все: во-первых, повышается качество обслуживания абонентов, а во-вторых, снижается дебиторская задолженность предприятий сектора ЖКХ за электроэнергию. Поэтому данный подход будем использовать и в дальнейшем".

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная,122
Телефон:
в Алтайском крае - 8 (3852) 560-660
в Республике Алтай — 8 (38822) 20-570
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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