Новая графа появится в резюме, чтобы брать на работу "неравнодушных волонтеров"

На портале "Работа в России" в резюме появится новая графа "участие в волонтерских программах", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", – сказал замглавы Роструда Денис Васильев.

Введение графы планируется в 2020 году. Также будет произведена интеграция портала с системой "Добровольцы России".

Авторы инициативы уверены, что это позволит найти наиболее неравнодушных и способных работников. Однако, по мнению экспертов, такое вряд ли устроит большинство работодателей, особенно малый и средний бизнес, поскольку мало кто согласится за свой счет отпускать сотрудников выполнять добрые дела.

Ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. Документ предусматривает развитие механизмов поддержки добровольческой деятельности.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин ввел в стране День волонтера – 5 декабря.