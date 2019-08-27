Пенсионерка три часа просидела у больницы в Севастополе, пока не умерла

Пожилая женщина скончалась в Севастополе на лавочке у входа на территорию городской больницы № 4, сообщает РИА "Новости". Причем местные жители просили врачей помочь, но те отказались, а скорая помощь ехала целый час. Как сообщается в СМИ, пенсионерку рано утром выписали из этой больницы и она села на лавку.

Жительница Севастополя Людмила Белова 26 августа по дороге домой увидела, как в пятидесяти метрах от приемного покоя больницы на лавочке сидела пожилая женщина практически без сознания. От нее пахло гнилью, а забинтованные раны на ногах сочились – пенсионерка буквально гнила и по ней ползали черви.

Белова пошла в больницу и попросила помощи, но медики выгнали ее за пределы учреждения. "Врачи развернули меня, заявив, что эта женщина – бомжиха, а я не первая, кто приходит к ним и просит помочь. При этом пенсионерка была одета в чистую одежду, от нее не пахло алкоголем, да и лицо не было опухшим. Она не была похожа на бомжа", – рассказала она.

"Таких, как вы, сердобольных, много, идите отсюда", – процитировала Белова медиков.

Оказалось, что женщина сидела у больницы с половины восьмого утра, а умерла она почти в 11. После Белова вновь пошла в приемное отделение, чтобы узнать фамилии дежуривших медиков.

Сотрудники полиции достали паспорт пенсионерки из ее кармана. Там же лежали полис и СНИЛС. Умерла она на 68-м году жизни.