Путин купил мороженое Эрдогану, а сдачу отдал Мантурову на развитие авиации

Президент России Владимир Путин купил мороженое главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу передал министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин заплатил пять тысяч рублей за мороженое, угостил всех. Себе выбрал традиционное из Кореновки: сливочное и шоколадное.

"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", — сказал Путин, кивая на Мантурова.

"Спасибо за щедрость", — засмеялся министр. pic.twitter.com/LjYY12a8tt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 августа 2019 г.

Покупка мороженого обошлась Путину в 210 рублей. Он протянул пять тысяч.

Также президент России купил мороженое и для остальных членов делегации. Напомним, на авиасалоне в 2017 году Путин тоже покупал мороженое своим помощникам и министрам. Правда, тогда пломбир "Коровка из Кореновки" стоил на 10 рублей дешевле.

Путин и Эрдоган посетили выставку МАКС-2019. Глава Турции интересовался российским Су-57. Также президенты обсуждали сотрудничество по Су-35.